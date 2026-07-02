Suiza y Argelia jugarán este viernes desde las a partir de las 23:00 horas ET / 20:00 horas PT en el Estadio BC Place Vancouver, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los europeos dominaron y se quedaron con el Grupo B, mientras que los africanos se metieron como uno de los mejores terceros luego de compartir el Grupo J con la Selección Argentina. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo en tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tablet? A continuación, te comparto la lista de canales por TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital, de manera segura y legal.

¿Dónde ver Suiza-Argelia EN VIVO y EN DIRECTO por TV abierta y Online?

Suiza vs Argelia por 16vos de final se verá principalmente por señales ligadas a DirecTV (DSports/DGO/Paramount+) en buena parte de Latinoamérica, con derechos exclusivos de ViX en México y cadenas específicas en otros mercados.

País / RegiónCanal(es) de TVStreaming / Online
MéxicoNo hay TV abierta; sin señal de cable listada para este partido específico.ViX (exclusivo para Suiza vs Argelia en México).
CentroaméricaTigo Sports.App de Tigo Sports (según operador local).
Estados UnidosFS1, Telemundo.Peacock TV (vía derechos Telemundo), FuboTV, apps de FS1/Telemundo autenticadas.
CanadáCadenas locales afiliadas a la señal global de Fox/TSN, según paquete del Mundial (no se especifica partido puntual para TV abierta).Streaming mediante plataformas del titular de derechos (probablemente TSN app / Fox Sports app, según proveedor).
ColombiaDSports (DirecTV).DGO (DirecTV Go), Paramount+ (paquete Mundial).
PerúDSports (DirecTV) para todos los partidos del Mundial.DGO (DirecTV Go), Paramount+.
ChileDSports (DirecTV).DGO (DirecTV Go), Paramount+.
ArgentinaTyC Sports, DSports.DGO, Flow, Paramount+ (según suscripción).
UruguayDSports.DGO, Paramount+.
EcuadorDSports.DGO, Paramount+.
BoliviaTigo Sports.App Tigo Sports.
ParaguayPopu TV (con señal del Mundial).App y web de Popu TV (según operador).
VenezuelaDSports.DGO, Inter (plataforma del operador).
Costa RicaFox+ (paquete deportivo con derechos del Mundial).App Fox+.
EspañaTVE/RTVE y DAZN/Movistar+ para el Mundial.RTVE Play, DAZN, Movistar+.

¿A qué hora juega Suiza vs. Argelia EN VIVO HOY 2 de julio por 16vos de final?

El partido Suiza vs Argelia de 16vos se juega el jueves 2 de julio a las 21:00 hora local de Vancouver, y a partir de ese horario se derivan las horas por país.

País / RegiónHora local del partido
Canadá (Vancouver)21:00
Estados Unidos (Costa Oeste: Los Ángeles)21:00
Estados Unidos (Costa Este: Nueva York)00:00 (madrugada del 3 de julio)
México21:00
Colombia22:00
Perú22:00
Ecuador22:00
Chile23:00
Argentina00:00 (madrugada del 3 de julio)
Uruguay00:00 (madrugada del 3 de julio)
Bolivia23:00
Paraguay23:00
Brasil (São Paulo / Río)00:00 (madrugada del 3 de julio)
España05:00 (mañana del 3 de julio)
Suiza05:00 (mañana del 3 de julio)
Argelia04:00 (madrugada del 3 de julio)

Alineación posible de Suiza vs. Argelia, por el Mundial 2026

  • Selección de Suiza: Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Djibril Sow; Ruben Vargas y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.
  • Selección de Argelia: Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Fares Chaibi; Riyad Mahrez y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.

Fecha, hora y dónde ver Suiza vs. Argelia EN VIVO por el Mundial 2026

  • Partido: Suiza vs. Argelia
  • Fecha: jueves 2 de julio de 2026
  • Fase: Dieciseisavos de final del Mundial 2026
  • TV: D Sports
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez (ARG)
  • Estadio: BC Place Vancouver
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC