Suiza y Argelia jugarán este viernes desde las a partir de las 23:00 horas ET / 20:00 horas PT en el Estadio BC Place Vancouver, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los europeos dominaron y se quedaron con el Grupo B, mientras que los africanos se metieron como uno de los mejores terceros luego de compartir el Grupo J con la Selección Argentina. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo en tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tablet? A continuación, te comparto la lista de canales por TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital, de manera segura y legal.
¿Dónde ver Suiza-Argelia EN VIVO y EN DIRECTO por TV abierta y Online?
Suiza vs Argelia por 16vos de final se verá principalmente por señales ligadas a DirecTV (DSports/DGO/Paramount+) en buena parte de Latinoamérica, con derechos exclusivos de ViX en México y cadenas específicas en otros mercados.
|País / Región
|Canal(es) de TV
|Streaming / Online
|México
|No hay TV abierta; sin señal de cable listada para este partido específico.
|ViX (exclusivo para Suiza vs Argelia en México).
|Centroamérica
|Tigo Sports.
|App de Tigo Sports (según operador local).
|Estados Unidos
|FS1, Telemundo.
|Peacock TV (vía derechos Telemundo), FuboTV, apps de FS1/Telemundo autenticadas.
|Canadá
|Cadenas locales afiliadas a la señal global de Fox/TSN, según paquete del Mundial (no se especifica partido puntual para TV abierta).
|Streaming mediante plataformas del titular de derechos (probablemente TSN app / Fox Sports app, según proveedor).
|Colombia
|DSports (DirecTV).
|DGO (DirecTV Go), Paramount+ (paquete Mundial).
|Perú
|DSports (DirecTV) para todos los partidos del Mundial.
|DGO (DirecTV Go), Paramount+.
|Chile
|DSports (DirecTV).
|DGO (DirecTV Go), Paramount+.
|Argentina
|TyC Sports, DSports.
|DGO, Flow, Paramount+ (según suscripción).
|Uruguay
|DSports.
|DGO, Paramount+.
|Ecuador
|DSports.
|DGO, Paramount+.
|Bolivia
|Tigo Sports.
|App Tigo Sports.
|Paraguay
|Popu TV (con señal del Mundial).
|App y web de Popu TV (según operador).
|Venezuela
|DSports.
|DGO, Inter (plataforma del operador).
|Costa Rica
|Fox+ (paquete deportivo con derechos del Mundial).
|App Fox+.
|España
|TVE/RTVE y DAZN/Movistar+ para el Mundial.
|RTVE Play, DAZN, Movistar+.
¿A qué hora juega Suiza vs. Argelia EN VIVO HOY 2 de julio por 16vos de final?
El partido Suiza vs Argelia de 16vos se juega el jueves 2 de julio a las 21:00 hora local de Vancouver, y a partir de ese horario se derivan las horas por país.
|País / Región
|Hora local del partido
|Canadá (Vancouver)
|21:00
|Estados Unidos (Costa Oeste: Los Ángeles)
|21:00
|Estados Unidos (Costa Este: Nueva York)
|00:00 (madrugada del 3 de julio)
|México
|21:00
|Colombia
|22:00
|Perú
|22:00
|Ecuador
|22:00
|Chile
|23:00
|Argentina
|00:00 (madrugada del 3 de julio)
|Uruguay
|00:00 (madrugada del 3 de julio)
|Bolivia
|23:00
|Paraguay
|23:00
|Brasil (São Paulo / Río)
|00:00 (madrugada del 3 de julio)
|España
|05:00 (mañana del 3 de julio)
|Suiza
|05:00 (mañana del 3 de julio)
|Argelia
|04:00 (madrugada del 3 de julio)
Alineación posible de Suiza vs. Argelia, por el Mundial 2026
- Selección de Suiza: Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Djibril Sow; Ruben Vargas y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.
- Selección de Argelia: Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Fares Chaibi; Riyad Mahrez y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.
Fecha, hora y dónde ver Suiza vs. Argelia EN VIVO por el Mundial 2026
- Partido: Suiza vs. Argelia
- Fecha: jueves 2 de julio de 2026
- Fase: Dieciseisavos de final del Mundial 2026
- TV: D Sports
- Árbitro: Yael Falcón Pérez (ARG)
- Estadio: BC Place Vancouver