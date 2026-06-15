La selección de España inicia su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 enfrentando a Cabo Verde en un partido que genera expectativa entre los aficionados. La Roja llega como una de las favoritas del torneo, mientras que el conjunto africano buscará sorprender en la que viene a ser su primera participación mundialista.
Los fanáticos en Estados Unidos podrán seguir este encuentro a través de Telemundo 38 y las diferentes plataformas de Telemundo Deportes, que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en territorio estadounidense. Si quieres saber cómo ver el partido EN VIVO por televisión o Internet y conocer los horarios en distintos países, aquí te contamos todos los detalles.
¿Cómo ver Telemundo 38 EN VIVO por TV y por Internet?
Telemundo forma parte de los operadores oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos y transmitirá encuentros del torneo en español junto con sus plataformas digitales.
Ver Telemundo 38 por televisión
- Señal abierta de Telemundo disponible en mercados seleccionados de Estados Unidos.
- Operadores de cable como Xfinity, Spectrum, Cox, Optimum y otros proveedores locales.
- Servicios de televisión satelital compatibles con la señal de Telemundo.
Ver Telemundo 38 por Internet
Los usuarios también pueden acceder a la cobertura del Mundial mediante:
- Sitio web oficial de Telemundo Deportes.
- Aplicación Telemundo Deportes.
- Peacock (partidos seleccionados y cobertura del Mundial).
- Aplicaciones de proveedores de TV que incluyan la señal de Telemundo.
Además, Telemundo y Peacock cuentan con una programación especial para la Copa Mundial 2026, incluyendo previas, análisis y resúmenes de cada jornada.
Horarios de España vs. Cabo Verde por país
El partido entre España y Cabo Verde se disputará este lunes 15 de junio de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El horario base del encuentro es 12:00 p.m. (ET) en Estados Unidos.
|País
|Hora
|Estados Unidos (ET)
|12:00 p.m.
|Estados Unidos (PT)
|9:00 a.m.
|México
|10:00 a.m.
|Costa Rica
|10:00 a.m.
|Guatemala
|10:00 a.m.
|Honduras
|10:00 a.m.
|El Salvador
|10:00 a.m.
|Nicaragua
|10:00 a.m.
|Panamá
|11:00 a.m.
|Colombia
|11:00 a.m.
|Ecuador
|11:00 a.m.
|Perú
|11:00 a.m.
|Venezuela
|12:00 p.m.
|Bolivia
|12:00 p.m.
|Chile
|12:00 p.m.
|Argentina
|1:00 p.m.
|Uruguay
|1:00 p.m.
|Paraguay
|1:00 p.m.
|Brasil
|1:00 p.m.
|España
|6:00 p.m.
|Cabo Verde
|5:00 p.m.