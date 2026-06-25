Estados Unidos y Turquía se juegan este jueves 25 de junio el primer puesto del Grupo D del Mundial 2026, en un duelo decisivo que ordenará por completo el cuadro de dieciseisavos de final y puede cambiar el camino de los favoritos en la Copa del Mundo. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? A continuación, te comparto la lista de canales por señal abierta, streaming online y aplicaciones móviles para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.
La selección dirigida por Mauricio Pochettino ha cumplido con las expectativas en casa. Dos victorias en dos partidos, ante Paraguay el resultado fue 4-1 y ante Australia 2-0, estos marcadores le permitieron asegurar su presencia en los dieciseisavos de final antes de la última jornada. Uno de los nombres a seguir es Christian Pulisic, quien continúa siendo la principal referencia ofensiva del equipo. Junto a futbolistas como Weston McKennie, Tyler Adams y Folarin Balogun, forma una base sólida que combina experiencia internacional y talento.
¿Dónde ver Estados Unidos (USMNT) vs. Turquía EN VIVO y EN DIRECTO por TV abierta y Online?
Hoy jueves 25 de junio, Estados Unidos vs Turquía (Mundial 2026) se ve en Perú por DirecTV Sports / DSports y vía streaming en DGO y Paramount+, con alternativas según cada país.
|País
|TV
|Streaming principal
|Perú
|DirecTV / DSports
|DGO, Paramount+, Disney+ Premium
|Estados Unidos
|FOX, FOX One, Telemundo
|fuboTV, Peacock, Telemundo App
|México
|Canal 5, TUDN, Azteca 7, Nu9ve
|ViX / ViX México
|España
|DAZN, Movistar+ (BarTV M300)
|App DAZN
|Argentina
|DSports, TyC Sports (según cable)
|DGO, Paramount+, Flow Sports, TyC Play
|Colombia
|DSports, Win Sports
|DGO, Win Play, Paramount+
|Chile
|DSports, Chilevisión
|DGO, Paramount+
Canales de TV y streaming por país
Perú
- TV: DirecTV / DSports
- Streaming oficial: DGO (DirecTV Go), Paramount+, Disney+ Premium
Estados Unidos
- TV: FOX Network, FOX One, Telemundo Network
- Streaming: fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, app de Telemundo
México
- TV: Canal 5 (Televisa), TUDN, Azteca 7, Nu9ve, Azteca Deportes
- Streaming: ViX / ViX México (incluido en Prime Video Channels en algunos casos)
España
- TV: DAZN, DAZN Mundial, Movistar+ (BarTV Mundial M300 en locales)
- Streaming: App de DAZN
Argentina
- TV: DSports
- Streaming: DGO, Paramount+, Flow Sports, TyC Sports Play (a través de TyC Sports según el cableoperador)
Colombia
- TV: DSports, Win Sports
- Streaming: DGO, Win Sports Online (Win Play), Paramount+
Chile
- TV: DSports, Chilevisión
- Streaming: DGO, Paramount+
Resto de Latinoamérica (selección)
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas
- Uruguay: DSports, DGO, AUF TV, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports, Entel TV
- Venezuela: DSports, DGO
- Paraguay: GEN, Trece
¿A qué hora ver el partido Estados Unidos (USMNT) vs. Turquía EN VIVO HOY 25 de junio?
El partido Estados Unidos vs Turquía del Mundial 2026 se juega hoy con horario base 21:00 en Perú/Colombia/Ecuador, 20:00 en México/Costa Rica y 23:00 en Argentina/Uruguay.
|País / Región
|Hora local del partido
|México
|20:00
|Costa Rica
|20:00
|Perú
|21:00
|Colombia
|21:00
|Ecuador
|21:00
|Venezuela
|22:00
|Chile
|22:00 o 23:00 según zona (ver nota)
|Bolivia
|22:00
|Paraguay
|23:00
|Argentina
|23:00
|Uruguay
|23:00