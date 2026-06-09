¿Dónde ver Venezuela vs. Irak, por un nuevo amistoso internacional? ¿En qué canal transmiten el partido? En territorio venezolano lo verás por Televen, Venevisión y Simple TV. Además, también se podrá ver vía streaming con DAZN. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor este martes 9 de junio desde las 8:00 p.m., según el horario en Perú, con una hora más en Venezuela.
¿A qué hora juegan Venezuela vs. Irak en Perú?
Venezuela vs. Irak está programado para este martes 9 de junio desde la 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Mientras que en Bolivia a las 7:00 p.m.; en Argentina, Uruguay y Paraguay a las 10:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a las 3:00 a.m. del miércoles.
¿A qué hora juegan Venezuela vs. Irak en Venezuela?
Por su parte, en el país venezolano, el duelo está pactado para comenzar a las 9:00 p.m. Este duelo formará parte de la preparación del equipo iraquí que participará en la próxima Copa del Mundo 2026.
¿En qué canales ver Venezuela vs. Irak en Perú?
Venezuela vs. Irak se disputará en el SeatGeek Stadium de Chicago, con la transmisión de DAZN, para todo el territorio latinoamericano, pero solo a través de su plataforma de streaming.
¿En qué canales ver Venezuela vs. Irak en Venezuela?
El importante duelo de medición, contará con la transmisión exclusiva de Televen, Venevisión y Simple TV, para todo el territorio venezolano. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.