Ecuador pondrá a prueba este domingo una de las rachas más sólidas del fútbol internacional cuando debute en la Copa Mundial FIFA 2026 frente a Costa de Marfil. El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia desde las 7:00 p.m. ET (4:00 p.m. PT y 17:00 horas del Tiempo de Centro de México), en un choque que puede resultar decisivo para el futuro del Grupo E, compartido además por Alemania y Curazao.

La cobertura del partido estará disponible en televisión abierta, cable y plataformas de streaming en distintos territorios. En España, la transmisión podrá seguirse por DAZN Mundial, DAZN Spain y Movistar+, mientras que los aficionados estadounidenses tendrán acceso a través de Fox Sports 1 (FS1), Telemundo, FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV.

En Sudamérica, DIRECTV Sports y DGO encabezarán la distribución regional del encuentro. Ecuador contará además con la señal abierta de Teleamazonas, mientras que Colombia tendrá una cobertura especial mediante Win Sports y Win Play. Perú dispondrá de DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+, mientras que Venezuela contará con DIRECTV Sports Venezuela y Televen.

Sintonice Win Sports en vivo por internet para seguir el partido de Ecuador vs. Costa de Marfil en Colombia. Acceda a la señal oficial por televisión y fútbol online por el Mundial 2026 hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Mix
Sintonice Win Sports en vivo por internet para seguir el partido de Ecuador vs. Costa de Marfil en Colombia. Acceda a la señal oficial por televisión y fútbol online por el Mundial 2026 hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Mix

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

PaísCanales TVStreaming
MéxicoViX México
Estados UnidosFox Sports 1, TelemundoFOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
EspañaDAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+DAZN
EcuadorTeleamazonas, DIRECTV Sports EcuadorDGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
ColombiaWin Sports, DIRECTV Sports ColombiaWin Play, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
PerúAmérica TV, DIRECTV Sports PerúDGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
ChileChilevisión, DIRECTV Sports ChileDGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
ArgentinaTelefe, DIRECTV Sports ArgentinaDGO, Flow Sports, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
UruguayDIRECTV Sports UruguayDGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
VenezuelaDIRECTV Sports Venezuela, TelevenDGO, Disney+ Premium Sur, Inter
ParaguayUnicanal
BoliviaRed Uno, Unitel, Tigo Sports BoliviaEntel TV
PanamáTigo Sports Panamá, FOX Panamá
Costa RicaFOX+
GuatemalaTeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX Guatemala
HondurasTigo Sports Honduras, FOX Honduras
El SalvadorCanal 4, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
NicaraguaCanal 10, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
Puerto RicoFox Sports 1, TelemundoNAICOM
República DominicanaPio Deportes
BrasilSporTV, GloboGloboplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Zapping

Horarios para ver el partido Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

PaísHora
México17:00
Estados Unidos (ET)19:00
Estados Unidos (PT)16:00
Costa Rica17:00
Guatemala17:00
Honduras17:00
El Salvador17:00
Nicaragua17:00
Panamá18:00
Colombia18:00
Ecuador18:00
Perú18:00
Venezuela19:00
Bolivia19:00
Chile19:00
Paraguay19:00
Argentina20:00
Uruguay20:00
España01:00 (lunes 15 de junio)
Siga la señal de Telemundo Deportes en vivo por internet para ver el duelo Ecuador vs. Costa de Marfil en directo por Peacock TV y plataformas de fútbol online en Estados Unidos hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Siga la señal de Telemundo Deportes en vivo por internet para ver el duelo Ecuador vs. Costa de Marfil en directo por Peacock TV y plataformas de fútbol online en Estados Unidos hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

  • Partido: Ecuador vs. Costa de Marfil
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E)
  • Fecha: Domingo 14 de junio de 2026Hora: 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT (Estados Unidos) / 17:00 horas del Centro de México
  • Estadio: Lincoln Financial Field
  • Ciudad: Filadelfia, Pensilvania, Estados UnidosCapacidad: 68,324 espectadores
  • Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)
  • TV en Estados Unidos: Fox Sports 1 (FS1) y Telemundo
  • Streaming en Estados Unidos: FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo
  • TV en España: Movistar+, DAZN Spain y DAZN Mundial
  • Streaming en España: DAZN
  • TV en Ecuador: Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador
  • Streaming en Ecuador: DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+
  • TV en Latinoamérica: DIRECTV Sports, Telefe, Chilevisión, Win Sports, Televen, Unicanal y señales locales según el país
  • Streaming en Latinoamérica: DGO, Disney+ Premium y Paramount+

Ecuador llega respaldado por una de las mejores defensas de las eliminatorias sudamericanas y una racha invicta que ilusiona a toda una generación. Costa de Marfil, por su parte, representa una de las selecciones más poderosas del continente africano y pretende trasladar al Mundial el impulso adquirido tras conquistar la Copa Africana de Naciones. El ganador dará un paso importante en la carrera por los octavos de final.

Teleamazonas, DirecTV y El Canal del Fútbol EN VIVO — ver Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026 | VIDEO
Ecuador y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este domingo 14 de junio por la Jornada 1 del Grupo F desde el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Telemundo Deportes, DAZN, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, TiGo Sports, FOX Sports 1, Teleamazonas, Televen, Gol Caracol, RCN ViX Premium y América TV. (VIDEO DE LA TRI EN X DE @LaTri)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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