Ecuador vs. México juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los dieciseisavos del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en suelo ecuatoriano se verá pro Teleamazonas (Canal 5). ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. En Perú el duelo se verá por América TV y América tvGO. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 8:00 p.m. en Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora menos en México.

Los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 nos entregan este martes 30 de junio un duelo de altísima tensión y pronóstico reservado. Las selecciones de Ecuador y México se verán las caras en un choque donde la localía del cuadro azteca pondrá a prueba la impresionante solidez defensiva y el rigor físico del combinado sudamericano, en una batalla sin margen de error por el ansiado boleto a los octavos de final.

El “Tri” mexicano llega a esta instancia impulsado por el fervor de su público y respaldado por una notable fase de grupos. Tras asegurar su clasificación con dos importantes victorias iniciales, el equipo dirigido por Jaime Lozano registra números muy interesantes. Figuras como Edson Álvarez en la recuperación y el olfato goleador de Santiago Giménez han sido fundamentales para consolidar sus aspiraciones.

Desde la pizarra táctica, México buscará asumir el protagonismo del partido desde el silbatazo inicial. Su plan pasará por establecer una presión alta para asfixiar la salida sudamericana y explotar la velocidad por las bandas con jugadores como Hirving “Chucky” Lozano y Julián Quiñones. La consigna será ensanchar el campo para encontrar espacios en el denso bloque defensivo que seguramente planteará su rival.

Por su parte, la “Tri” ecuatoriana aterriza en esta etapa eliminatoria demostrando ser uno de los equipos más físicos y rocosos del torneo. Tras superar una exigente fase de grupos el elenco sudamericano ostenta estadísticas defensivas brillantes: apenas han concedido un gol en el certamen.

La estrategia del combinado ecuatoriano se cimentará en el poderío de su mediocampo, liderado por el incansable Moisés Caicedo, quien promedia 8 recuperaciones por partido. Ecuador intentará cortar los circuitos creativos de México para lanzar transiciones letales, buscando conectar rápidamente con la desfachatez del joven Kendry Páez y la potencia histórica de su capitán, Enner Valencia, quien siempre es una amenaza latente en el frente de ataque.

Este martes seremos testigos de un auténtico choque de trenes entre dos escuadras que se conocen a la perfección. La obligación y el empuje ofensivo del anfitrión mexicano chocarán de frente contra la disciplina táctica y el músculo de una selección ecuatoriana que sabe sufrir los partidos. Los noventa minutos dictarán sentencia sobre quién logra imponer su estilo para seguir avanzando en la máxima cita del balompié mundial.

Ecuador vs. México EN VIVO vía Teleamazonas (Canal 5): ver transmisión gratis vía TUDN, DIRECTV y ESPN. (Video: @latri)