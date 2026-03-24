El impacto del Mundial 2026 en las transacciones digitales.

Durante cada encuentro futbolístico, millones de aficionados realizan compras y consumen contenido digital al mismo tiempo. Apps de streaming, delivery, apuestas y tiendas online enfrentan picos de actividad en momentos clave como goles, penales o el entretiempo. Este fenómeno, que se intensifica especialmente durante grandes torneos como la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, exige que los sistemas de pago respondan de manera inmediata y confiable, evitando retrasos o errores que afecten la experiencia del usuario.

Lo particular de estos picos es que se producen en instantes clave, a diferencia de otras temporadas comerciales donde el tráfico aumenta de forma gradual. Esto obliga a que la infraestructura de pagos pueda reaccionar de manera inmediata, procesando miles de transacciones simultáneas sin afectar la velocidad ni la seguridad del sistema.

Ante el riesgo que pueden surgir durante picos de transacciones, como pagos fallidos o duplicados, que podrían traducirse en ventas perdidas o clientes insatisfechos, Tupay, fintech peruana y pasarela de pagos integral, centraliza más de 30 métodos de pago y ofrece herramientas que permiten gestionar cobranzas, pagos masivos y validación de identidad de manera segura y eficiente, asegurando que los comercios puedan operar sin interrupciones incluso durante los momentos de gran concurrencia.

“Durante el torneo, el volumen de pagos online puede crecer más del 60% y el ticket promedio aumentar entre 10% y 15% en momentos decisivos. Por ello, la infraestructura de pagos debe ser escalable, rápida y confiable. Con la preparación tecnológica adecuada, los comercios pueden aprovechar la gran concurrencia sin afectar la experiencia de compra. Nuestro objetivo es asegurar que las plataformas de pago funcionen de manera confiable incluso en los momentos más decisivos, cuando miles de usuarios interactúan al mismo tiempo y las transacciones se multiplican” afirma Ignacio Quezada, Jefe de Operaciones de Tupay.

Hoy en día la creciente adopción de billeteras digitales en Perú ha transformado la forma en que los consumidores realizan compras en línea. Ofrecer múltiples métodos de pago, como QR, transferencias instantáneas y tarjetas, permite a los comercios atender con total eficiencia a una gran audiencia durante eventos deportivos.

Para anticiparse a estos picos, es sugerible que los comercios incorporen estrategias logísticas como pruebas de carga, monitoreo en tiempo real y optimización de sus sistemas de pago. La capacidad de escalar automáticamente y procesar pagos de manera rápida y segura durante los momentos decisivos, permite mantener la continuidad del servicio y capitalizar la gran concurrencia generada por eventos masivos como el Mundial.

Por ello, Tupay ofrece soluciones que permiten a los comercios procesar pagos de manera segura y sin interrupciones, garantizando que puedan aprovechar la actividad digital intensa y mantener la confianza de sus clientes en todo momento.