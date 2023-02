No cabe duda que Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue una de la grandes figuras de la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Y es que el guardameta del Aston Villa destacó con buenas actuaciones en el certamen mundialista. No obstante, si bien el portero argentino recibió elogios de diferentes personalidades del fútbol, también fue duramente criticado por su actitud dentro del terreno. Ante ello, semanas después, el arquero ha salido al frente para disculparse tras las burlas hacia Kylian Mbappé durante los festejos.

“No tenía la intención de lastimar a nadie”, mencionó el ‘Dibu’ en una entrevista con el medio francés France Football, en relación a su celebración con un bebé que tenía el rostro del atacante del París Saint-Germain y algunos cánticos en contra del astro francés.

Asimismo, sostuvo: “A lo largo de mi carrera he crecido con los franceses y nunca he tenido el más mínimo problema. Puedes preguntarle a Giroud qué tipo de persona soy. Me gusta mucho la cultura y la mentalidad francesa”.

Emiliano Martínez también se refirió al gesto que tuvo cuando recibió el trofeo de mejor arquero. “Fue una broma con mis compañeros. Ya lo había hecho en la Copa América, y todos me decían: ‘No lo vas a volver a hacer’. Incluso Leo. Lo hice por ellos, nada más. Duró un segundo y ya está”, reveló.

Dibu descartó enemistad con Mbappé

El guardameta de Aston Villa también descartó un enfrentamiento en particular con el atacante de la escuadra parisina. “Igual, si un equipo le gana a Brasil, cantarán sobre Neymar. No hay nada personal contra Mbappé. Lo respeto enormemente. Si cantamos sobre él o sobre Neymar es porque son unos cracks”, acotó.

Eso sí, Martínez mencionó que, tras el partido ante Francia, fue a felicitar a Mbappé por su gran actuación en la cita mundialista. “Le dije que era un placer jugar contra él y que casi gana este partido solo. Tenía la confirmación de que tenía un talento inmenso. Cuando Messi pare, estoy seguro de que Kylian ganará muchos Balones de Oro”, concluyó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.