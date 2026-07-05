CIUDAD DE MÉXICO, CDMX (MÉXICO), 05/07/2026.- Lista de canales de señal abierta que transmiten el partido entre México e Inglaterra hoy por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). FOTO DE NOÉ YACTAYO
CIUDAD DE MÉXICO, CDMX (MÉXICO), 05/07/2026.- Lista de canales de señal abierta que transmiten el partido entre México e Inglaterra hoy por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). FOTO DE NOÉ YACTAYO

México vuelve a enfrentarse a una cita histórica en el Estadio Azteca. Este domingo 5 de julio, el equipo dirigido por Javier Aguirre recibe a Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 con el objetivo de romper una barrera que se mantiene desde 1986: regresar a los cuartos de final del torneo más importante del deporte rey.

La selección mexicana llega respaldada por el impulso de su afición y por una campaña que ha renovado la ilusión de millones de aficionados. Del otro lado estará una Inglaterra liderada por Harry Kane y Jude Bellingham, dos de las figuras más importantes del torneo.

Si buscas qué canal transmite México vs. Inglaterra EN VIVO y GRATIS, aquí te contamos todas las opciones disponibles para seguir el partido por televisión abierta y streaming.

¿Qué canal transmite México vs. Inglaterra EN VIVO por TV abierta?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro mediante las principales señales abiertas del país.

Canales para ver México vs. Inglaterra

CanalTipo de transmisión
Canal 5TV abierta
Las EstrellasTV abierta
Azteca 7TV abierta
TUDNTV de paga

¿Dónde ver México vs. Inglaterra ONLINE?

Además de la televisión tradicional, el encuentro podrá seguirse mediante plataformas digitales autorizadas.

Opciones de streaming

  • ViX
  • Azteca Deportes
  • App TV Azteca
  • Sitio web de Azteca Deportes

Horario, TV y dónde ver México vs. Inglaterra por el Mundial 2026

DetalleInformación
PartidoMéxico vs. Inglaterra
FechaDomingo 5 de julio de 2026
Hora México18:00 horas
Hora ET20:00 horas
Hora PT17:00 horas
TV abiertaCanal 5, Las Estrellas y Azteca 7
TV de pagaTUDN
StreamingViX y Azteca Deportes
EstadioAzteca
CiudadCiudad de México

FAQ

¿Qué canal pasa México vs. Inglaterra hoy?

Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7 transmitirán el partido en señal abierta para México.

¿Dónde ver México vs. Inglaterra por internet?

La transmisión online estará disponible mediante ViX y las plataformas digitales de Azteca Deportes.

¿A qué hora juega México vs. Inglaterra?

El partido comienza a las 18:00 horas del Tiempo del Centro de México.

¿Dónde se juega México vs. Inglaterra?

El encuentro se disputa en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

¿Qué está en juego?

El ganador avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y enfrentará al vencedor de Brasil vs. Noruega.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en fútbol internacional, Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, canales de TV y plataformas de streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y acumula 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC