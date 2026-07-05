México vuelve a enfrentarse a una cita histórica en el Estadio Azteca. Este domingo 5 de julio, el equipo dirigido por Javier Aguirre recibe a Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 con el objetivo de romper una barrera que se mantiene desde 1986: regresar a los cuartos de final del torneo más importante del deporte rey.

La selección mexicana llega respaldada por el impulso de su afición y por una campaña que ha renovado la ilusión de millones de aficionados. Del otro lado estará una Inglaterra liderada por Harry Kane y Jude Bellingham, dos de las figuras más importantes del torneo.

Si buscas qué canal transmite México vs. Inglaterra EN VIVO y GRATIS, aquí te contamos todas las opciones disponibles para seguir el partido por televisión abierta y streaming.

¿Qué canal transmite México vs. Inglaterra EN VIVO por TV abierta?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro mediante las principales señales abiertas del país.

Canales para ver México vs. Inglaterra

Canal Tipo de transmisión Canal 5 TV abierta Las Estrellas TV abierta Azteca 7 TV abierta TUDN TV de paga

¿Dónde ver México vs. Inglaterra ONLINE?

Además de la televisión tradicional, el encuentro podrá seguirse mediante plataformas digitales autorizadas.

Opciones de streaming

ViX

Azteca Deportes

App TV Azteca

Sitio web de Azteca Deportes

Horario, TV y dónde ver México vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Detalle Información Partido México vs. Inglaterra Fecha Domingo 5 de julio de 2026 Hora México 18:00 horas Hora ET 20:00 horas Hora PT 17:00 horas TV abierta Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7 TV de paga TUDN Streaming ViX y Azteca Deportes Estadio Azteca Ciudad Ciudad de México

FAQ

¿Qué canal pasa México vs. Inglaterra hoy?

Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7 transmitirán el partido en señal abierta para México.

¿Dónde ver México vs. Inglaterra por internet?

La transmisión online estará disponible mediante ViX y las plataformas digitales de Azteca Deportes.

¿A qué hora juega México vs. Inglaterra?

El partido comienza a las 18:00 horas del Tiempo del Centro de México.

¿Dónde se juega México vs. Inglaterra?

El encuentro se disputa en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

¿Qué está en juego?

El ganador avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y enfrentará al vencedor de Brasil vs. Noruega.