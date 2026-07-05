México vuelve a enfrentarse a una cita histórica en el Estadio Azteca. Este domingo 5 de julio, el equipo dirigido por Javier Aguirre recibe a Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 con el objetivo de romper una barrera que se mantiene desde 1986: regresar a los cuartos de final del torneo más importante del deporte rey.
La selección mexicana llega respaldada por el impulso de su afición y por una campaña que ha renovado la ilusión de millones de aficionados. Del otro lado estará una Inglaterra liderada por Harry Kane y Jude Bellingham, dos de las figuras más importantes del torneo.
Si buscas qué canal transmite México vs. Inglaterra EN VIVO y GRATIS, aquí te contamos todas las opciones disponibles para seguir el partido por televisión abierta y streaming.
¿Qué canal transmite México vs. Inglaterra EN VIVO por TV abierta?
Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro mediante las principales señales abiertas del país.
Canales para ver México vs. Inglaterra
|Canal
|Tipo de transmisión
|Canal 5
|TV abierta
|Las Estrellas
|TV abierta
|Azteca 7
|TV abierta
|TUDN
|TV de paga
¿Dónde ver México vs. Inglaterra ONLINE?
Además de la televisión tradicional, el encuentro podrá seguirse mediante plataformas digitales autorizadas.
Opciones de streaming
- ViX
- Azteca Deportes
- App TV Azteca
- Sitio web de Azteca Deportes
Horario, TV y dónde ver México vs. Inglaterra por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|México vs. Inglaterra
|Fecha
|Domingo 5 de julio de 2026
|Hora México
|18:00 horas
|Hora ET
|20:00 horas
|Hora PT
|17:00 horas
|TV abierta
|Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7
|TV de paga
|TUDN
|Streaming
|ViX y Azteca Deportes
|Estadio
|Azteca
|Ciudad
|Ciudad de México
FAQ
¿Qué canal pasa México vs. Inglaterra hoy?
Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7 transmitirán el partido en señal abierta para México.
¿Dónde ver México vs. Inglaterra por internet?
La transmisión online estará disponible mediante ViX y las plataformas digitales de Azteca Deportes.
¿A qué hora juega México vs. Inglaterra?
El partido comienza a las 18:00 horas del Tiempo del Centro de México.
¿Dónde se juega México vs. Inglaterra?
El encuentro se disputa en el Estadio Azteca de Ciudad de México.
¿Qué está en juego?
El ganador avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y enfrentará al vencedor de Brasil vs. Noruega.