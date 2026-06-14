Ecuador debutará en Filadelfia, Pensilvania, en uno de los encuentros más esperados de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando enfrente a Costa de Marfil este domingo 14 de junio a partir de las 6 pm hora de Quito / 7 pm ET / 4 pm PT en el Lincoln Financial Field, casa de los Philadelphia Eagles de la NFL y los Philadelphia Union de la MLS. El cruce marcará una primera gran prueba tanto para la selección ecuatoriana como la marfileña en territorio estadounidense, con una audiencia masiva pendiente de su presentación en el máximo torneo de selecciones. Para los aficionados que buscan saber en qué canal ver Ecuador vs. Costa de Marfil EN VIVO hoy, te compartimos una completa guía de la cobertura televisiva y por streaming en EE.UU. para no perderte este duelo que genera un fuerte interés entre los aficionados del fútbol.

¿En qué canal ver Ecuador vs. Costa de Marfil por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en EE.UU.?

El partido Ecuador vs. Costa de Marfil válido por la jornada inaugural del Grupo E del Mundial 2026 se podrá ver en Estados Unidos este domingo 14 de junio en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:

Canales de televisión Streaming Fox Sports 1 y Telemundo fuboTV, Peacock, FOX One y Futbol de Primera Radio

Asimismo, el encuentro se podrá visualizar en territorio estadounidense a través de fuboTV (que ofrece un periodo de prueba gratis de 5 días para nuevos suscriptores) y Fútbol de Primera Radio.

¿En qué canal ver Ecuador vs. Costa de Marfil por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el resto del mundo?

El partido Ecuador vs. Costa de Marfil válido por la jornada inaugural del Grupo E del Mundial 2026 se podrá ver en Estados Unidos este domingo 14 de junio (y lunes 15, dependiendo del huso horario) en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain

Alemania: Das Erste y MagentaTV

Argentina: Telefe Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DGO, mitelefe y Paramount+

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play

Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO y Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium Chile y Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas y Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile y Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO y inter

Costa Rica: FOX

El Salvador: Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El Salvador y FOX

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua y FOX