Los Canaleros disputan su segundo torneo mundialista y esta tarde se medirán ante un equipo que se caracteriza por su potencia y físico. La Selección de Panamá juega contra Ghana hoy, miércoles 17 de junio a partir de las 19:00 horas ET en el Toronto Stadium, correspondiente a la primera fecha del grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026 . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por Smart TV, celular o cualquier dispositivo móvil? Te comparto los canales de TV que transmiten y dónde seguir desde una plataforma online, de manera segura y legal.

Panamá afronta este compromiso con la misión de conseguir su primer triunfo en una Copa Mundial. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

Canales TV de EE.UU. que pasan el Panamá vs. Ghana EN VIVO por el Mundial 2026

Si estás en California, Texas, Florida, Nueva York u otro estado de los Estados Unidos, te comparto la lista de canales de televisión por señal abierta, cable y streaming online para ver el partido Panamá vs. Ghana EN VIVO en español e inglés por la Copa Mundial FIFA 2026 .

Canales de TV en EE. UU.

Tipo de señal Canal / Plataforma Detalle TV por cable/satélite (inglés) FOX Network Señal principal de FOX con derechos del Mundial 2026 en EE. UU. TV por cable/satélite (inglés) FOX One Canal de la familia FOX que también emite partidos del Mundial 2026. TV abierta / cable (español) Telemundo Señal en español con derechos de la Copa del Mundo 2026 en EE. UU.

Plataformas online y streaming en EE. UU.

Tipo de señal Plataforma Detalle Streaming (OTT, inglés) fuboTV Plataforma de TV online que integra la señal de FOX para el Mundial 2026. Streaming (inglés) Tubi Servicio de streaming asociado a FOX con partidos del Mundial 2026. Streaming (inglés) Peacock Plataforma de NBC/Telemundo con señal del Mundial en EE. UU. Radio satelital SiriusXM FC Audio en inglés con cobertura del partido. Radio en español Futbol de Primera Radio Transmisión radial en español del encuentro.

¿Qué canal TV pasa Panamá vs. Ghana EN VIVO ONLINE en otros países del mundo?

El Panamá vs. Ghana del miércoles 17 de junio por el Mundial 2026 se verá, en general para Latinoamérica, por DSports en TV paga, además de señales locales en Panamá y otros territorios.

País / Región Canales de TV que lo transmiten Panamá TVN Canal 2, RPC TV, Telemetro, Tigo Sports Panamá, FOX (TV paga) Sudamérica (general) DSports (DirecTV Sports) Perú DSports (DirecTV Sports por TV paga) Argentina TyC Sports, DSports (TV paga) Colombia DSports (TV paga) Resto de Sudamérica DSports (TV paga, vía DirecTV) México Canal 5 (Televisa), TUDN, Azteca 7, Las Estrellas (TV abierta y paga) Estados Unidos FOX Network / FOX One, Telemundo (señal nacional), FS1 (cobertura del juego) Canadá TSN, CTV (señales oficiales del Mundial 2026 en el país) Ghana Metro TV, TV3 Ghana, GTV Sports+, MaxTV Ghana, Joy Prime, Adom TV, Sporty TV, etc. Centroamérica (varios) Tigo Sports (cable, donde tenga derechos regionales)

Los partidos de Panamá del Mundial 2026 se transmitirán a través de TVN Media (TVN Canal 2) y Medcom (RPC TV / Telemetro). También por TigoSports Panamá y la app de TigoSports Panamá de manera online por streaming.

Los partidos de Panamá en el Mundial de 2026 se pueden ver en España a través de Movistar Plus (dial 57) y mediante la plataforma de streaming DAZN, donde están disponibles todos los encuentros del torneo.

¿A qué hora juega Panamá vs. Ghana EN VIVO HOY 17 de junio por el grupo L del Mundial 2026?

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Panamá vs. Ghana EN VIVO HOY, miércoles 17 de junio, por la primera jornada del grupo L de la Copa Mundial 2026.

Argentina: 20.00 horas

Uruguay: 20.00 horas

Brasil: 20.00 horas

Paraguay: 20.00 horas

Estados Unidos del Este (ET): 19.00 horas

Chile: 19.00 horas

Bolivia: 19.00 horas

Venezuela: 19.00 horas

Estados Unidos del Central (CT): 18.00 horas

Panamá: 17.00 horas

Colombia: 17.00 horas

Ecuador: 17.00 horas

Perú: 17.00 horas

Estados Unidos de la Montaña (MT): 16.00 horas

México: 16.00 horas

Estados Unidos del Pacífico (PT): 15.00 horas

España: 01.00 horas