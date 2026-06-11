A medida que se acerca la Copa Mundial 2026, aumenta el interés de los aficionados por conocer las opciones disponibles para seguir el torneo en directo. La cobertura televisiva volverá a ser una de las principales vías para disfrutar de cada partido, por lo que en esta nota detallamos qué canal transmitirá EN VIVO los encuentros del certamen internacional en España.

La cita mundialista reunirá a las mejores selecciones del planeta en un campeonato que promete emociones desde el primer día de competencia. Ante la enorme expectativa que genera el certamen, los seguidores del fútbol ya buscan información sobre las señales que tendrán a su cargo las transmisiones y la cobertura especial de cada jornada.

La Copa Mundial FIFA 2026 tendrá 104 partidos, convirtiéndose en la edición más grande de la historia del torneo. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Desde los encuentros inaugurales hasta la final que coronará al nuevo campeón del mundo, la televisión volverá a desempeñar un papel fundamental para acercar el espectáculo a millones de hogares. A continuación, repasamos los canales que televisarán EN VIVO los partidos de la Copa Mundial 2026 en España y los detalles más importantes sobre su emisión.

¿Cómo ver EN VIVO la Copa Mundial 2026 en España?

Para que puedas disfrutar de la Copa Mundial 2026 en España, debes tener en cuenta que RTVE transmitirá en señal abierta una selección de partidos del certamen a través de La 1, Teledeporte y RTVE Play, incluyendo todos los encuentros de ‘La Roja’. A su vez, te comento que DAZN se encargará de transmitir los 104 duelos de la competición. Por lo tanto, tienes buenas opciones para ver los compromisos desde la comodidad de tu hogar.