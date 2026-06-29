La Copa del Mundo entra en la fase donde ya no existe margen para corregir errores. Después de superar con autoridad la fase de grupos, México afronta este martes 30 de junio (19:00 horas del Tiempo de Centro; 20:00 de Quito) un desafío completamente distinto cuando reciba a Ecuador en el Estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos de la historia de los Mundiales. El conjunto de Javier Aguirre llega impulsado por una campaña perfecta, mientras que la Tri aterriza en la ronda eliminatoria tras protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo al derrotar a Alemania.
El ambiente en Ciudad de México promete ser espectacular. Más de 80 mil aficionados acompañarán al Tri en un partido que pondrá a prueba la solidez defensiva mexicana frente a la velocidad y el juego vertical que han caracterizado al equipo de Sebastián Beccacece durante el campeonato.
En territorio mexicano, la transmisión oficial estará disponible a través de Canal 5, TUDN y Azteca 7. En Ecuador, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador. Mientras tanto, en Estados Unidos el compromiso será emitido por FOX Network, Telemundo y Universo. En España, los derechos corresponden a DAZN y Movistar+, mientras que buena parte de Sudamérica contará con la cobertura de DIRECTV Sports y DGO.
La expectativa es máxima a ambos lados de la frontera. Mientras México busca mantener viva la ilusión de avanzar en casa, Ecuador sueña con volver a instalarse entre los mejores equipos del torneo. A continuación, consulta los horarios y canales oficiales para seguir el partido EN VIVO desde México, Ecuador, Estados Unidos, España y toda Latinoamérica.
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026?
Las transmisiones oficiales estarán disponibles en México, Ecuador, Estados Unidos, España y gran parte de Latinoamérica mediante señales de televisión abierta, cable y plataformas de streaming autorizadas.
|País
|Hora
|TV
|Streaming
|México (CT)
|7:00 p.m.
|Canal 5, TUDN, Azteca 7
|ViX, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo
|Ecuador
|8:00 p.m.
|Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador
|DGO, Paramount+
|Estados Unidos (ET)
|9:00 p.m.
|FOX Network, Telemundo, Universo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Estados Unidos (PT)
|6:00 p.m.
|FOX Network, Telemundo, Universo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|España
|3:00 a.m. (miércoles)
|DAZN, Movistar+
|DAZN Spain, DAZN Mundial
|Argentina
|10:00 p.m.
|DIRECTV Sports Argentina
|DGO, Paramount+
|Chile
|9:00 p.m.
|Chilevisión, DIRECTV Sports Chile
|DGO, Paramount+
|Colombia
|8:00 p.m.
|Win Sports, DIRECTV Sports Colombia
|Win Play, DGO, Paramount+
|Perú
|8:00 p.m.
|DIRECTV Sports Perú
|DGO, Paramount+
|Uruguay
|10:00 p.m.
|DIRECTV Sports Uruguay
|DGO, AUF TV, Paramount+
|Venezuela
|9:00 p.m.
|DIRECTV Sports Venezuela
|DGO
|Bolivia
|9:00 p.m.
|Tigo Sports Bolivia
|Entel TV
|Paraguay
|10:00 p.m.
|GENT, Trece Unicanal
|—
|Costa Rica
|7:00 p.m.
|Teletica Canal 7
|TDMAX, ViX
|Guatemala
|7:00 p.m.
|TeleOnce Guatemala
|Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, ViX
|Honduras
|7:00 p.m.
|—
|Tigo Sports Honduras, ViX
|El Salvador
|7:00 p.m.
|Canal 4 El Salvador
|TCS GO, Tigo Sports El Salvador, ViX
|Nicaragua
|7:00 p.m.
|—
|Tigo Sports Nicaragua, ViX
|Panamá
|8:00 p.m.
|RPC TV, TVN Panamá, TVMax, Telemetro
|Medcom GO, Tigo Sports Panamá, ViX
|República Dominicana
|9:00 p.m.
|Pio Deportes
|ViX
|Puerto Rico
|9:00 p.m.
|Telemundo, Universo
|NAICOM
Canales de FOX, Telemundo y Universo para ver México vs. Ecuador EN VIVO en Estados Unidos
Los aficionados en Estados Unidos tendrán múltiples opciones para seguir el encuentro entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. FOX Network emitirá la señal en inglés, mientras que Telemundo y Universo ofrecerán la transmisión en español para toda la comunidad hispana. Además, el partido podrá verse online mediante FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo.
|Ciudad
|TV
|Streaming
|Nueva York
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Miami
|FOX, Telemundo 51
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Orlando
|FOX, Telemundo 31
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Tampa
|FOX, Telemundo 49
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Atlanta
|FOX, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Chicago
|FOX, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Dallas
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Houston
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Los Ángeles
|FOX, Telemundo 52
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Phoenix
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Horarios para ver el partido México vs. Ecuador por el Mundial 2026
El encuentro se disputará este martes 30 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Consulta los horarios oficiales para Estados Unidos, México, España y el resto de Latinoamérica.
|País
|Hora
|México (CT)
|7:00 p.m.
|Ecuador
|8:00 p.m.
|Estados Unidos (ET)
|9:00 p.m.
|Estados Unidos (CT)
|8:00 p.m.
|Estados Unidos (MT)
|7:00 p.m.
|Estados Unidos (PT)
|6:00 p.m.
|España
|3:00 a.m. (miércoles)
|Argentina
|10:00 p.m.
|Chile
|9:00 p.m.
|Colombia
|8:00 p.m.
|Perú
|8:00 p.m.
|Venezuela
|9:00 p.m.
|Uruguay
|10:00 p.m.
|Bolivia
|9:00 p.m.
|Paraguay
|10:00 p.m.
|Costa Rica
|7:00 p.m.
|Guatemala
|7:00 p.m.
|Honduras
|7:00 p.m.
|El Salvador
|7:00 p.m.
|Nicaragua
|7:00 p.m.
|Panamá
|8:00 p.m.
|República Dominicana
|9:00 p.m.
|Puerto Rico
|9:00 p.m.
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en México?
Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido entre México y Ecuador mediante las señales de Canal 5, TUDN y Azteca 7, canales que ofrecerán una amplia cobertura de este compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Además, la transmisión online estará disponible mediante ViX, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo.
Canales para ver México vs. Ecuador en México
- Canal 5 Televisa
- TUDN
- Azteca 7
- ViX (streaming)
- TUDN En Vivo (streaming)
- Azteca Deportes En Vivo (streaming)
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Ecuador?
La afición ecuatoriana podrá seguir el encuentro mediante Teleamazonas, señal de televisión abierta que acompañará a la Tri en esta ronda eliminatoria. Asimismo, DIRECTV Sports Ecuador ofrecerá una cobertura especializada, mientras que DGO y Paramount+ estarán disponibles para quienes prefieran ver el partido por internet.
Canales para ver México vs. Ecuador en Ecuador
- Teleamazonas
- DIRECTV Sports Ecuador
- DGO (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en España?
En España, el compromiso entre mexicanos y ecuatorianos podrá seguirse mediante DAZN, DAZN Mundial y Movistar+, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial FIFA 2026 para territorio español.
Canales para ver México vs. Ecuador en España
- DAZN
- DAZN Mundial
- Movistar+
- DAZN Spain (streaming)
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Chile?
Los aficionados chilenos tendrán acceso a la transmisión oficial mediante Chilevisión y DIRECTV Sports Chile. Además, quienes deseen seguir el partido online podrán hacerlo a través de DGO y Paramount+.
Canales para ver México vs. Ecuador en Chile
- Chilevisión
- DIRECTV Sports Chile
- DGO (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Latinoamérica?
Gran parte de Sudamérica contará con cobertura oficial a través de DIRECTV Sports y DGO, operadores que poseen los derechos de transmisión de numerosos encuentros del Mundial 2026. Además, algunos países dispondrán de señales nacionales autorizadas para seguir el encuentro.
Canales para ver México vs. Ecuador en Latinoamérica
- DIRECTV Sports
- DGO
- Paramount+
- Chilevisión
- Win Sports
- DIRECTV Sports Colombia
- DIRECTV Sports Argentina
- DIRECTV Sports Chile
- DIRECTV Sports Perú
- DIRECTV Sports Ecuador
- DIRECTV Sports Uruguay
- DIRECTV Sports Venezuela
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Argentina?
Los aficionados argentinos podrán seguir este compromiso mediante DIRECTV Sports Argentina. La cobertura digital estará disponible a través de DGO y Paramount+, permitiendo seguir todas las incidencias desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV.
Canales para ver México vs. Ecuador en Argentina
- DIRECTV Sports Argentina
- DGO (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Colombia?
Los seguidores colombianos podrán disfrutar del partido mediante Win Sports y DIRECTV Sports Colombia. La transmisión online estará disponible a través de Win Play, DGO y Paramount+.
Canales para ver México vs. Ecuador en Colombia
- Win Sports
- DIRECTV Sports Colombia
- Win Play (streaming)
- DGO (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Perú?
En territorio peruano, la cobertura oficial estará a cargo de DIRECTV Sports Perú. Los aficionados también podrán seguir todas las acciones del encuentro mediante DGO y Paramount+.
Canales para ver México vs. Ecuador en Perú
- DIRECTV Sports Perú
- DGO (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el compromiso podrá verse a través de DIRECTV Sports Venezuela. La alternativa digital será DGO, que transmitirá el partido en vivo para computadoras, teléfonos móviles y Smart TV.
Canales para ver México vs. Ecuador en Venezuela
- DIRECTV Sports Venezuela
- DGO (streaming)
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Uruguay?
La afición uruguaya podrá seguir el encuentro mediante DIRECTV Sports Uruguay, además de las plataformas DGO, AUF TV y Paramount+, que ofrecerán cobertura online del compromiso.
Canales para ver México vs. Ecuador en Uruguay
- DIRECTV Sports Uruguay
- DGO (streaming)
- AUF TV (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Bolivia?
Los aficionados bolivianos podrán seguir el encuentro mediante Tigo Sports Bolivia. Además, Entel TV ofrecerá cobertura complementaria de este duelo correspondiente a los dieciseisavos de final.
Canales para ver México vs. Ecuador en Bolivia
- Tigo Sports Bolivia
- Entel TV
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Teletica Canal 7 y la plataforma TDMAX. Además, ViX ofrecerá la transmisión vía streaming.
Canales para ver México vs. Ecuador en Costa Rica
- Teletica Canal 7
- TDMAX
- ViX (streaming)
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Guatemala?
Los seguidores guatemaltecos tendrán acceso a la transmisión mediante TeleOnce Guatemala, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala y ViX.
Canales para ver México vs. Ecuador en Guatemala
- TeleOnce Guatemala
- Chapin TV
- Tigo Sports Guatemala
- ViX (streaming)
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, la cobertura estará disponible a través de Tigo Sports Honduras y la plataforma ViX, que ofrecerán la transmisión completa del partido.
Canales para ver México vs. Ecuador en Honduras
- Tigo Sports Honduras
- ViX (streaming)
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en El Salvador?
Los aficionados salvadoreños podrán seguir el encuentro mediante Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX.
Canales para ver México vs. Ecuador en El Salvador
- Canal 4 El Salvador
- TCS GO
- Tigo Sports El Salvador
- ViX (streaming)
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Panamá?
La transmisión oficial para Panamá estará disponible mediante RPC TV, TVN Panamá, TVMax y Telemetro. Además, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante Medcom GO, Tigo Sports Panamá y ViX.
Canales para ver México vs. Ecuador en Panamá
- RPC TV
- TVN Panamá
- TVMax
- Telemetro
- Medcom GO (streaming)
- Tigo Sports Panamá
- ViX (streaming)
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en República Dominicana?
Los aficionados dominicanos podrán seguir el compromiso a través de Pio Deportes. Además, ViX ofrecerá la señal online para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.
Canales para ver México vs. Ecuador en República Dominicana
- Pio Deportes
- ViX (streaming)
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Nicaragua?
La cobertura oficial para Nicaragua estará disponible mediante Tigo Sports Nicaragua y ViX, que ofrecerán la transmisión en directo de este duelo correspondiente a los dieciseisavos de final.
Canales para ver México vs. Ecuador en Nicaragua
- Tigo Sports Nicaragua
- ViX (streaming)
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Paraguay?
Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante las señales de GEN y Trece Unicanal, operadores que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en territorio guaraní.
Canales para ver México vs. Ecuador en Paraguay
- GEN
- Trece Unicanal
¿En qué canal transmiten México vs. Ecuador EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el compromiso estará disponible a través de Telemundo y Universo, mientras que la cobertura digital podrá seguirse mediante NAICOM.
Canales para ver México vs. Ecuador en Puerto Rico
- Telemundo
- Universo
- NAICOM (streaming)