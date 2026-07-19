La Copa Mundial FIFA 2026 llega a su punto culminante con un enfrentamiento entre dos de las selecciones más exitosas del fútbol internacional. Argentina y España disputarán este domingo 19 de julio la gran final en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey), donde se definirá al campeón de una edición histórica que reunió por primera vez a 48 selecciones nacionales.

La Albiceleste defenderá el título obtenido en Catar 2022 después de eliminar a Egipto, Suiza e Inglaterra durante la fase de eliminación directa. España, por su parte, confirmó su condición de candidata al superar sucesivamente a Portugal, Bélgica y Francia, consolidando un equipo que combina experiencia, juventud y una de las propuestas futbolísticas más sólidas del campeonato.

La final podrá verse en decenas de países mediante televisión abierta, canales deportivos y plataformas de streaming. A continuación, consulta qué canal transmite Argentina vs. España EN VIVO hoy en Argentina, Estados Unidos, México, España, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica.

Horario, TV y dónde ver Argentina vs. España EN VIVO hoy

Partido Argentina vs. España Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Final Fecha Domingo 19 de julio de 2026 Estadio MetLife Stadium Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey TV Internacional Telefe, TV Pública, TyC Sports, Telemundo, FOX, Canal 5, TUDN, TVE La 1 HD, Caracol TV, América TV, Chilevisión, DSports y más Streaming Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO, Peacock, FOX One, ViX Premium, RTVE Play, Disney+ Premium, América TVGO, Caracol Play

¿En qué canal transmiten Argentina vs. España EN VIVO hoy?

Argentina 16:00 Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO México 14:00 Canal 5, TUDN ViX Premium Estados Unidos 3:00 p.m. ET Telemundo, FOX Peacock, FOX One, fuboTV España 21:00 TVE La 1 HD RTVE Play, DAZN Colombia 15:00 Caracol TV, RCN TV, DSports Caracol Play, Ditu, DGO Perú 15:00 América TV, DSports América TVGO, DGO Chile 16:00 Chilevisión, DSports DGO Ecuador 15:00 Teleamazonas, DSports DGO Uruguay 16:00 DSports DGO, AUF TV Paraguay 16:00 GEN, Trece, Unicanal DGO Bolivia 16:00 Unitel, Red Uno Tigo Sports

Horarios para ver Argentina vs. España en Estados Unidos

Nueva York 3:00 p.m. ET Miami 3:00 p.m. ET Orlando 3:00 p.m. ET Atlanta 3:00 p.m. ET Dallas 2:00 p.m. CT Houston 2:00 p.m. CT Chicago 2:00 p.m. CT Denver 1:00 p.m. MT Phoenix 12:00 p.m. Los Ángeles 12:00 p.m. PT San Francisco 12:00 p.m. PT Seattle 12:00 p.m. PT

¿En qué canal transmiten Argentina vs. España EN VIVO hoy en Argentina?

La gran final podrá seguirse en todo el territorio argentino mediante televisión abierta, señales deportivas y plataformas digitales oficiales. La cobertura incluirá programas especiales desde el MetLife Stadium, análisis previos, entrevistas y la transmisión completa del partido.

Canales para ver Argentina vs. España en Argentina

Telefe

TV Pública

TyC Sports

DIRECTV Sports Argentina

Streaming en Argentina

Mi Telefe

TyC Sports Play

DGO

Flow

¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO hoy en Estados Unidos?

Estados Unidos albergará la gran final del Mundial 2026 y también será uno de los mercados con mayor audiencia para el partido. Los aficionados podrán seguir el encuentro tanto en español como en inglés mediante cadenas nacionales con derechos oficiales de la FIFA. Además, varias plataformas permitirán ver la transmisión desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV.

Canales en Estados Unidos

Telemundo

FOX Network

Streaming en Estados Unidos

Peacock

FOX One

fuboTV

Hulu + Live TV

YouTube TV

Telemundo Deportes

¿En qué canal transmiten Argentina vs. España EN VIVO hoy en México?

La final también despertará enorme expectativa entre los aficionados mexicanos, que podrán seguir el partido mediante televisión abierta, canales deportivos y servicios de streaming. La cobertura incluirá programas especiales antes y después del encuentro con análisis de lo ocurrido en el MetLife Stadium.

Canales en México

Canal 5

TUDN

Streaming en México

ViX Premium

TUDN En Vivo

¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO hoy en España?

España vuelve a disputar una final mundialista después de varios años y millones de aficionados seguirán el partido mediante la señal pública y plataformas digitales autorizadas. La cobertura comenzará varias horas antes del inicio con información desde Nueva Jersey y el análisis de especialistas.

TV en España

TVE La 1 HD

Streaming en España

RTVE Play

DAZN

DAZN Mundial

Movistar Plus+

¿En qué canal transmiten Argentina vs. España EN VIVO hoy en Colombia?

El fútbol colombiano vivirá una jornada especial con la transmisión de la final entre dos de las selecciones más importantes del planeta. Los aficionados podrán elegir entre televisión abierta nacional, señales deportivas internacionales y plataformas digitales para seguir todas las incidencias del compromiso.

Canales en Colombia

Caracol TV

RCN TV

DIRECTV Sports

Streaming en Colombia

Caracol Play

Ditu

DGO

¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO hoy en Perú?

En Perú, la final estará disponible tanto por televisión abierta como por operadores deportivos de televisión por suscripción. También habrá diferentes alternativas para seguir el encuentro mediante internet desde cualquier dispositivo compatible.

Canales en Perú

América Televisión

DIRECTV Sports

Streaming en Perú

América TVGO

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

¿En qué canal transmiten Argentina vs. España EN VIVO hoy en Chile?

Los aficionados chilenos contarán con diversas opciones para disfrutar la final del Mundial 2026. La transmisión estará disponible por televisión abierta y mediante plataformas digitales que ofrecerán la señal en vivo desde el MetLife Stadium.

Canales en Chile

Chilevisión

DIRECTV Sports Chile

Streaming en Chile

DGO

Pluto TV Chilevisión

Paramount+

¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO hoy en Ecuador?

La final entre Argentina y España también podrá seguirse en Ecuador mediante televisión abierta y señales deportivas internacionales. La expectativa es alta por tratarse del partido que definirá al campeón de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales en Ecuador

Teleamazonas

DIRECTV Sports Ecuador

Streaming en Ecuador

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

¿En qué canal transmiten Argentina vs. España EN VIVO hoy en Uruguay?

Los aficionados uruguayos dispondrán de varias alternativas para seguir el encuentro entre dos potencias del fútbol mundial. La cobertura incluirá programas previos, transmisión en directo y análisis posteriores al pitazo final.

Canales en Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay

Streaming en Uruguay

DGO

AUF TV

Antel TV

¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO hoy en Paraguay?

La final despertará un gran interés entre la afición paraguaya, que podrá seguir el partido mediante señales nacionales y plataformas digitales autorizadas para la cobertura del Mundial 2026.

Canales en Paraguay

GEN

Trece

Unicanal

Streaming en Paraguay

DGO

Personal Flow

¿En qué canal transmiten Argentina vs. España EN VIVO hoy en Bolivia?

Los seguidores del fútbol en Bolivia tendrán acceso a la final mediante televisión abierta y operadores deportivos. También habrá opciones para disfrutar del encuentro desde teléfonos móviles, computadoras o Smart TV.

Canales en Bolivia

Unitel

Red Uno

Tigo Sports

Streaming en Bolivia

Entel TV

Tigo Sports App

¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO hoy en Costa Rica?

La final del Mundial 2026 también tendrá una amplia cobertura en Costa Rica. Los aficionados podrán seguir el partido mediante televisión abierta y plataformas digitales oficiales, que ofrecerán la transmisión en vivo desde el MetLife Stadium junto con programas previos y el análisis posterior del encuentro.

Canales en Costa Rica

Teletica Canal 7

Streaming en Costa Rica

TDMAX

Teletica.com

¿En qué canal transmiten Argentina vs. España EN VIVO hoy en Panamá?

Panamá contará con varias alternativas para disfrutar la definición del título mundial. Los principales canales deportivos y de televisión abierta ofrecerán una cobertura especial de la final entre Argentina y España desde Nueva Jersey.

Canales en Panamá

RPC TV

TVMax

Telemetro

Streaming en Panamá

Medcom GO

TVN Pass

¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO hoy en Guatemala?

Los aficionados guatemaltecos también podrán seguir el último partido de la Copa Mundial FIFA 2026 mediante operadores deportivos y plataformas digitales con derechos para transmitir el torneo en Centroamérica.

Canales en Guatemala

Tigo Sports Guatemala

Streaming en Guatemala

Tigo Sports App

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs. España EN VIVO hoy en Honduras?

La final entre argentinos y españoles podrá verse en Honduras a través de señales deportivas disponibles por televisión y aplicaciones móviles. Se espera una gran audiencia por tratarse del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

Canales en Honduras

Tigo Sports Honduras

Streaming en Honduras

Tigo Sports App

ViX

¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO hoy en El Salvador?

Los aficionados salvadoreños tendrán distintas opciones para seguir la gran final del Mundial 2026 mediante televisión abierta y plataformas digitales que cuentan con los derechos oficiales de transmisión.

Canales en El Salvador

Canal 4

Tigo Sports El Salvador

Streaming en El Salvador

TCS GO

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs. España EN VIVO hoy en Nicaragua?

La audiencia nicaragüense también podrá disfrutar del encuentro a través de operadores deportivos y servicios de streaming compatibles con computadoras, teléfonos inteligentes, tablets y televisores conectados.

Canales en Nicaragua

Canal 10

Tigo Sports Nicaragua

Streaming en Nicaragua

ViX

Tigo Sports App

¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO hoy en República Dominicana?

República Dominicana contará con cobertura mediante canales deportivos internacionales y plataformas digitales que transmitirán la final desde el MetLife Stadium para toda la región del Caribe.

Canales en República Dominicana

CDN Deportes

ESPN Caribe

Streaming en República Dominicana

Disney+ Premium

DGO

¿En qué canal transmiten Argentina vs. España EN VIVO hoy en Puerto Rico?

Los aficionados puertorriqueños podrán seguir la final tanto en español como en inglés gracias a la cobertura disponible en las mismas señales que operan en Estados Unidos. Además, habrá múltiples opciones para verla por internet desde cualquier dispositivo.

Canales en Puerto Rico

Telemundo Puerto Rico

FOX Puerto Rico

Streaming en Puerto Rico

Peacock

FOX One

Telemundo Deportes En Vivo