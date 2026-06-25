Ecuador afronta este jueves 25 de junio el partido más importante de su participación en la Copa Mundial FIFA 2026. La selección dirigida por Sebastián Beccacece se medirá frente a Alemania en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, desde las 15:00 horas de Quito (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT), por la tercera y última jornada del Grupo E.
La Tri necesita una victoria para mantener vivas sus opciones de clasificar a los dieciseisavos de final, mientras que la Mannschaft llega con el liderato asegurado después de ganar sus dos primeros compromisos. El duelo será seguido por millones de aficionados alrededor del mundo y contará con transmisión oficial en televisión abierta, cable y streaming para América y Europa.
En Ecuador, el partido podrá verse EN VIVO por Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador, mientras que las opciones de streaming estarán disponibles mediante DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
En Estados Unidos, la transmisión oficial estará a cargo de FOX Network, Telemundo y Telemundo Deportes, con cobertura tanto en inglés como en español. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo. La cobertura radial estará disponible a través de SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
En España, los derechos corresponden a TVE La 1, Movistar Plus+ y DAZN, mientras que el partido también podrá seguirse vía RTVE Play y DAZN Mundial.
En el resto de Sudamérica, DIRECTV Sports volverá a ser uno de los principales operadores oficiales del torneo, acompañado por señales nacionales como Caracol TV, RCN, Chilevisión, Telefe, TyC Sports, América TV y otras plataformas digitales según cada país.
¿Qué canal transmite Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?
|País
|Hora
|TV
|Streaming
|Ecuador
|3:00 p.m.
|Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Estados Unidos (ET)
|4:00 p.m.
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Estados Unidos (PT)
|1:00 p.m.
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|México (CT)
|2:00 p.m.
|Canal 5, TUDN, Azteca 7
|ViX, TUDN En Vivo, Azteca Deportes
|España
|10:00 p.m.
|TVE La 1, Movistar+
|RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial
|Argentina
|5:00 p.m.
|Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports
|DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+
|Colombia
|3:00 p.m.
|Caracol TV, RCN, DIRECTV Sports
|Caracol Play, Ditu, DGO, Disney+ Premium
|Chile
|4:00 p.m.
|Chilevisión, DIRECTV Sports
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Perú
|3:00 p.m.
|América TV, DIRECTV Sports Perú
|América TVGO, DGO, Paramount+
|Uruguay
|5:00 p.m.
|Canal 5, DIRECTV Sports
|DGO, AUF TV, Paramount+
|Venezuela
|4:00 p.m.
|DIRECTV Sports Venezuela, Televen
|DGO, Disney+ Premium
|Bolivia
|4:00 p.m.
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports
|Entel TV
|Paraguay
|5:00 p.m.
|GEN, Unicanal
|—
|Costa Rica
|2:00 p.m.
|Teletica Canal 7
|TDMAX, ViX, FOX
|Guatemala
|2:00 p.m.
|TeleOnce, Tigo Sports
|Chapin TV, ViX
|Honduras
|2:00 p.m.
|Telecadena 7 y 4
|Tigo Sports, ViX
|El Salvador
|2:00 p.m.
|Tigo Sports
|ViX, FOX
|Nicaragua
|2:00 p.m.
|Tigo Sports
|ViX
|República Dominicana
|3:00 p.m.
|Pio Deportes
|ViX
|Puerto Rico
|4:00 p.m.
|Telemundo
|NAICOM
|Brasil
|5:00 p.m.
|SporTV, Globo, CazéTV
|Disney+ Premium Brasil
La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión y la ubicación geográfica.
Canales de FOX, Telemundo y Telemundo Deportes para ver Ecuador vs. Alemania en Estados Unidos
Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el encuentro mediante diferentes alternativas, tanto en inglés como en español.
|Ciudad
|TV
|Streaming
|Nueva York
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Miami
|FOX, Telemundo 51
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Orlando
|FOX, Telemundo 31
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Tampa
|FOX, Telemundo 49
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Atlanta
|FOX, Telemundo 47.2
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Chicago
|FOX, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Dallas
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Houston
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Los Ángeles
|FOX, Telemundo 52
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Phoenix
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Ecuador vs. Alemania
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E
|Fecha
|Jueves 25 de junio de 2026
|Hora en Ecuador
|3:00 p.m.
|Hora ET
|4:00 p.m.
|Hora PT
|1:00 p.m.
|TV en Ecuador
|Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador
|Streaming Ecuador
|DGO, Disney+ Premium y Paramount+
|TV Estados Unidos
|FOX Network, Telemundo
|Streaming Estados Unidos
|FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo
|TV España
|TVE La 1 y Movistar+
|Streaming España
|RTVE Play, DAZN Spain y DAZN Mundial
|Estadio
|MetLife Stadium
|Ciudad
|East Rutherford, Nueva Jersey
Ecuador afronta una auténtica final en el Mundial 2026. Con la obligación de ganar para seguir soñando con los dieciseisavos de final, la Tri buscará dar la sorpresa frente a una Alemania ya clasificada, en uno de los partidos más atractivos de la última jornada de la fase de grupos.