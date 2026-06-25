afronta este jueves 25 de junio el partido más importante de su participación en la Copa Mundial FIFA 2026. La selección dirigida por Sebastián Beccacece se medirá frente a Alemania en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, desde las 15:00 horas de Quito (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT), por la tercera y última jornada del Grupo E.

La Tri necesita una victoria para mantener vivas sus opciones de clasificar a los dieciseisavos de final, mientras que la Mannschaft llega con el liderato asegurado después de ganar sus dos primeros compromisos. El duelo será seguido por millones de aficionados alrededor del mundo y contará con transmisión oficial en televisión abierta, cable y streaming para América y Europa.

En Ecuador, el partido podrá verse EN VIVO por Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador, mientras que las opciones de streaming estarán disponibles mediante DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

En Estados Unidos, la transmisión oficial estará a cargo de FOX Network, Telemundo y Telemundo Deportes, con cobertura tanto en inglés como en español. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo. La cobertura radial estará disponible a través de SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

En España, los derechos corresponden a TVE La 1, Movistar Plus+ y DAZN, mientras que el partido también podrá seguirse vía RTVE Play y DAZN Mundial.

En el resto de Sudamérica, DIRECTV Sports volverá a ser uno de los principales operadores oficiales del torneo, acompañado por señales nacionales como Caracol TV, RCN, Chilevisión, Telefe, TyC Sports, América TV y otras plataformas digitales según cada país.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?

PaísHoraTVStreaming
Ecuador3:00 p.m.Teleamazonas, DIRECTV Sports EcuadorDGO, Disney+ Premium, Paramount+
Estados Unidos (ET)4:00 p.m.FOX Network, TelemundoFOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Estados Unidos (PT)1:00 p.m.FOX Network, TelemundoFOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
México (CT)2:00 p.m.Canal 5, TUDN, Azteca 7ViX, TUDN En Vivo, Azteca Deportes
España10:00 p.m.TVE La 1, Movistar+RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial
Argentina5:00 p.m.Telefe, TyC Sports, DIRECTV SportsDGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+
Colombia3:00 p.m.Caracol TV, RCN, DIRECTV SportsCaracol Play, Ditu, DGO, Disney+ Premium
Chile4:00 p.m.Chilevisión, DIRECTV SportsDGO, Disney+ Premium, Paramount+
Perú3:00 p.m.América TV, DIRECTV Sports PerúAmérica TVGO, DGO, Paramount+
Uruguay5:00 p.m.Canal 5, DIRECTV SportsDGO, AUF TV, Paramount+
Venezuela4:00 p.m.DIRECTV Sports Venezuela, TelevenDGO, Disney+ Premium
Bolivia4:00 p.m.Red Uno, Unitel, Tigo SportsEntel TV
Paraguay5:00 p.m.GEN, Unicanal
Costa Rica2:00 p.m.Teletica Canal 7TDMAX, ViX, FOX
Guatemala2:00 p.m.TeleOnce, Tigo SportsChapin TV, ViX
Honduras2:00 p.m.Telecadena 7 y 4Tigo Sports, ViX
El Salvador2:00 p.m.Tigo SportsViX, FOX
Nicaragua2:00 p.m.Tigo SportsViX
República Dominicana3:00 p.m.Pio DeportesViX
Puerto Rico4:00 p.m.TelemundoNAICOM
Brasil5:00 p.m.SporTV, Globo, CazéTVDisney+ Premium Brasil

La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión y la ubicación geográfica.

Canales de FOX, Telemundo y Telemundo Deportes para ver Ecuador vs. Alemania en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el encuentro mediante diferentes alternativas, tanto en inglés como en español.

CiudadTVStreaming
Nueva YorkFOX, Telemundo 47FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
MiamiFOX, Telemundo 51FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
OrlandoFOX, Telemundo 31FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
TampaFOX, Telemundo 49FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
AtlantaFOX, Telemundo 47.2FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
ChicagoFOX, TelemundoFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
DallasFOX, Telemundo 39FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
HoustonFOX, Telemundo 47FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Los ÁngelesFOX, Telemundo 52FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
PhoenixFOX, Telemundo 39FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026

DetalleInformación
PartidoEcuador vs. Alemania
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 – Grupo E
FechaJueves 25 de junio de 2026
Hora en Ecuador3:00 p.m.
Hora ET4:00 p.m.
Hora PT1:00 p.m.
TV en EcuadorTeleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador
Streaming EcuadorDGO, Disney+ Premium y Paramount+
TV Estados UnidosFOX Network, Telemundo
Streaming Estados UnidosFOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo
TV EspañaTVE La 1 y Movistar+
Streaming EspañaRTVE Play, DAZN Spain y DAZN Mundial
EstadioMetLife Stadium
CiudadEast Rutherford, Nueva Jersey

Ecuador afronta una auténtica final en el Mundial 2026. Con la obligación de ganar para seguir soñando con los dieciseisavos de final, la Tri buscará dar la sorpresa frente a una Alemania ya clasificada, en uno de los partidos más atractivos de la última jornada de la fase de grupos.

TELEAMAZONAS, DIRECTV, ESPN, EL CANAL DEL FÚTBOL EN VIVO - ver partido Ecuador vs. Alemania por TV y Online | Mundial | VIDEO
Ecuador y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 25 de junio por la Jornada 3 del Grupo E desde el MetLife Stadium de East Rutherfod, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas (Canal 5), GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE TRIBUNA ELÉCTRICA EN X DE @TribunaElec)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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