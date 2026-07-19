El histórico espectáculo del descanso de la final del Mundial 2026 podrá verse por los mismos canales y plataformas que emitirán el partido entre Argentina y España. No habrá una señal exclusiva para el concierto, por lo que bastará con sintonizar la transmisión oficial en cada país para disfrutar de la presentación de Shakira, Madonna y BTS desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

A continuación, consulta la lista completa de canales de televisión y servicios de streaming disponibles en América y Europa.

Lista de canales de TV y plataformas para ver el show de medio tiempo del Mundial 2026 con Shakira

Argentina Telefe, TV Pública, TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO, Flow Estados Unidos Telemundo, FOX Network Peacock, FOX One, fuboTV, Hulu + Live TV, YouTube TV, Telemundo Deportes México Canal 5, TUDN ViX Premium, TUDN En Vivo España TVE La 1 HD RTVE Play, DAZN, DAZN Mundial, Movistar Plus+ Colombia Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports Caracol Play, Ditu, DGO Perú América Televisión, DIRECTV Sports América TVGO, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Chile Chilevisión, DIRECTV Sports Chile DGO, Pluto TV Chilevisión, Paramount+ Ecuador Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Uruguay DIRECTV Sports Uruguay DGO, AUF TV, Antel TV Paraguay GEN, Trece, Unicanal DGO, Personal Flow Bolivia Unitel, Red Uno, Tigo Sports Entel TV, Tigo Sports App Costa Rica Teletica Canal 7 TDMAX, Teletica.com Panamá RPC TV, TVMax, Telemetro Medcom GO, TVN Pass Guatemala Tigo Sports Guatemala Tigo Sports App, ViX Honduras Tigo Sports Honduras Tigo Sports App, ViX El Salvador Canal 4, Tigo Sports El Salvador TCS GO, ViX Nicaragua Canal 10, Tigo Sports Nicaragua ViX, Tigo Sports App República Dominicana CDN Deportes, ESPN Caribe Disney+ Premium, DGO Puerto Rico Telemundo Puerto Rico, FOX Puerto Rico Peacock, FOX One, Telemundo Deportes En Vivo

¿El show de medio tiempo se transmite por un canal diferente?

No. El espectáculo musical forma parte de la transmisión oficial de la final del Mundial 2026, por lo que se emitirá dentro de la misma cobertura del partido entre Argentina y España. Esto significa que los espectadores no tendrán que cambiar de canal ni buscar una señal adicional cuando termine el primer tiempo.

Las cadenas con derechos oficiales mantendrán su programación durante el entretiempo para ofrecer la presentación completa antes del inicio de la segunda mitad del encuentro.

¿Qué incluye la transmisión del show de medio tiempo?

Las televisoras y plataformas con derechos oficiales ofrecerán una cobertura continua del evento, que normalmente incluirá:

La previa desde el MetLife Stadium.

La ceremonia previa a la final.

La transmisión completa del partido.

El show de medio tiempo con Shakira, Madonna y BTS.

El regreso al segundo tiempo.

La ceremonia de premiación y entrega del trofeo.

Análisis y reacciones posteriores al encuentro.

¿En qué canal transmiten el show de medio tiempo del Mundial 2026 en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el espectáculo del descanso de la final mediante las mismas señales que emitirán el partido entre la Albiceleste y España. La cobertura incluirá la ceremonia previa, el show protagonizado por Shakira, Madonna y BTS, además del segundo tiempo y la premiación del nuevo campeón del mundo.

Canales en Argentina

Telefe

TV Pública

TyC Sports

DIRECTV Sports Argentina

Streaming en Argentina

Mi Telefe

TyC Sports Play

DGO

Flow

¿Dónde ver el show de medio tiempo del Mundial 2026 en Estados Unidos?

Estados Unidos será la sede de la final y también uno de los países con mayor audiencia para el espectáculo musical. Los televidentes podrán seguir toda la cobertura en inglés y español, incluyendo el entretiempo, desde televisión abierta y plataformas de streaming compatibles con Smart TV, teléfonos móviles, tablets y computadoras.

Canales en Estados Unidos

Telemundo

FOX Network

Streaming en Estados Unidos

Peacock

FOX One

fuboTV

Hulu + Live TV

YouTube TV

Telemundo Deportes

¿En qué canal transmiten el show de medio tiempo del Mundial 2026 en México?

La audiencia mexicana también tendrá acceso al espectáculo mediante las señales que cuentan con los derechos de transmisión de la final. El show podrá verse sin cambiar de canal, ya que formará parte de la cobertura oficial del encuentro entre Argentina y España.

Canales en México

Canal 5

TUDN

Streaming en México

ViX Premium

TUDN En Vivo

¿Dónde ver el show de medio tiempo del Mundial 2026 en España?

España volverá a vivir una final mundialista y los aficionados podrán disfrutar tanto del partido como del esperado espectáculo musical desde las señales oficiales que transmitirán el evento en todo el país.

Canales en España

TVE La 1 HD

Streaming en España

RTVE Play

DAZN

DAZN Mundial

Movistar Plus+

¿En qué canal transmiten el show de medio tiempo del Mundial 2026 en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el concierto del entretiempo mediante televisión abierta y plataformas digitales autorizadas. La transmisión incluirá la previa desde el MetLife Stadium, el espectáculo musical y la definición del título mundial.

Canales en Colombia

Caracol TV

RCN TV

DIRECTV Sports

Streaming en Colombia

Caracol Play

Ditu

DGO

¿Dónde ver el show de medio tiempo del Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el espectáculo estará disponible tanto por televisión abierta como por operadores deportivos y servicios de streaming. La señal no se interrumpirá durante el descanso, por lo que los espectadores podrán disfrutar íntegramente de la presentación musical.

Canales en Perú

América Televisión

DIRECTV Sports

Streaming en Perú

América TVGO

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

¿En qué canal transmiten el show de medio tiempo del Mundial 2026 en Chile?

La cobertura de la final también incluirá el espectáculo del descanso para los aficionados chilenos. Las señales oficiales mantendrán la transmisión durante todo el evento, desde la ceremonia previa hasta la entrega del trofeo.

Canales en Chile

Chilevisión

DIRECTV Sports Chile

Streaming en Chile

DGO

Pluto TV Chilevisión

Paramount+

¿Dónde ver el show de medio tiempo del Mundial 2026 en Ecuador?

Los seguidores ecuatorianos podrán disfrutar de la presentación de Shakira, Madonna y BTS mediante televisión abierta y plataformas digitales con los derechos oficiales del torneo.

Canales en Ecuador

Teleamazonas

DIRECTV Sports Ecuador

Streaming en Ecuador

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

¿En qué canal transmiten el show de medio tiempo del Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, la transmisión oficial de la final también incluirá el espectáculo del entretiempo, disponible tanto por televisión de paga como mediante diferentes plataformas en línea.

Canales en Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay

Streaming en Uruguay

DGO

AUF TV

Antel TV

¿Dónde ver el show de medio tiempo del Mundial 2026 en Paraguay?

Los aficionados paraguayos tendrán varias alternativas para seguir el espectáculo musical sin perder detalle de la final del Mundial. Las señales oficiales ofrecerán una cobertura continua durante toda la jornada.

Canales en Paraguay

GEN

Trece

Unicanal

Streaming en Paraguay

DGO

Personal Flow

¿En qué canal transmiten el show de medio tiempo del Mundial 2026 en Bolivia?

Los aficionados bolivianos también podrán disfrutar del primer show de medio tiempo en la historia de una final de la Copa Mundial FIFA mediante las señales que transmitirán el partido entre Argentina y España. La programación incluirá el espectáculo musical sin interrupciones, además de la ceremonia de premiación al término del encuentro.

Canales en Bolivia

Unitel

Red Uno

Tigo Sports

Streaming en Bolivia

Entel TV

Tigo Sports App

¿Dónde ver el show de medio tiempo del Mundial 2026 en Costa Rica?

La final del Mundial 2026 también llegará a los hogares costarricenses con una cobertura especial que incluirá el esperado espectáculo del descanso. Los televidentes podrán seguir toda la transmisión desde el inicio del partido hasta la entrega del trofeo.

Canales en Costa Rica

Teletica Canal 7

Streaming en Costa Rica

TDMAX

Teletica.com

¿En qué canal transmiten el show de medio tiempo del Mundial 2026 en Panamá?

Los aficionados panameños tendrán varias alternativas para disfrutar del espectáculo encabezado por Shakira, Madonna y BTS. Las cadenas con derechos oficiales mantendrán la señal durante el entretiempo para ofrecer el concierto completo desde el MetLife Stadium.

Canales en Panamá

RPC TV

TVMax

Telemetro

Streaming en Panamá

Medcom GO

TVN Pass

¿Dónde ver el show de medio tiempo del Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el espectáculo podrá seguirse a través de los mismos servicios que emitirán la gran final. La cobertura incluirá la ceremonia previa, el concierto del descanso y el desenlace del encuentro.

Canales en Guatemala

Tigo Sports Guatemala

Streaming en Guatemala

Tigo Sports App

ViX

¿En qué canal transmiten el show de medio tiempo del Mundial 2026 en Honduras?

Los seguidores hondureños podrán disfrutar de la histórica presentación musical mediante las señales oficiales que transmitirán la final del Mundial. También habrá opciones para verla desde dispositivos móviles y Smart TV.

Canales en Honduras

Tigo Sports Honduras

Streaming en Honduras

Tigo Sports App

ViX

¿Dónde ver el show de medio tiempo del Mundial 2026 en El Salvador?

La transmisión del espectáculo también estará disponible para el público salvadoreño a través de televisión abierta y plataformas digitales autorizadas. El concierto se emitirá como parte de la cobertura oficial de la final.

Canales en El Salvador

Canal 4

Tigo Sports El Salvador

Streaming en El Salvador

TCS GO

ViX

¿En qué canal transmiten el show de medio tiempo del Mundial 2026 en Nicaragua?

Los aficionados nicaragüenses tendrán la posibilidad de seguir el espectáculo musical mediante televisión y aplicaciones compatibles con teléfonos inteligentes, computadoras, tablets y televisores conectados a internet.

Canales en Nicaragua

Canal 10

Tigo Sports Nicaragua

Streaming en Nicaragua

ViX

Tigo Sports App

¿Dónde ver el show de medio tiempo del Mundial 2026 en República Dominicana?

La final del Mundial y el espectáculo del entretiempo también llegarán a República Dominicana mediante señales deportivas internacionales y plataformas digitales que ofrecerán la cobertura completa desde Nueva Jersey.

Canales en República Dominicana

CDN Deportes

ESPN Caribe

Streaming en República Dominicana

Disney+ Premium

DGO

¿En qué canal transmiten el show de medio tiempo del Mundial 2026 en Puerto Rico?

Los aficionados puertorriqueños podrán seguir el concierto y la final a través de las mismas señales disponibles en Estados Unidos. Tanto la cobertura en español como en inglés incluirá la actuación de Shakira, Madonna y BTS durante el descanso del partido.

Canales en Puerto Rico

Telemundo Puerto Rico

FOX Puerto Rico

Streaming en Puerto Rico

Peacock

FOX One

Telemundo Deportes En Vivo

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el show de medio tiempo del Mundial 2026

¿Qué canal transmite el show de medio tiempo del Mundial 2026?

El espectáculo podrá verse por los mismos canales y plataformas que cuentan con los derechos de transmisión de la final entre Argentina y España en cada país.

¿Habrá un canal exclusivo para el show de Shakira?

No. La presentación forma parte de la transmisión oficial del partido y se emitirá dentro de la misma señal, sin necesidad de cambiar de canal o acceder a otro servicio.

¿Las plataformas de streaming también transmitirán el espectáculo?

Sí. Los servicios digitales con derechos oficiales ofrecerán la cobertura completa del evento, incluyendo la previa, el partido, el show de medio tiempo y la ceremonia de premiación.

¿Quiénes se presentarán durante el show de medio tiempo?

El espectáculo estará encabezado por Shakira, acompañada por Madonna y el grupo surcoreano BTS, en una producción especialmente preparada para la primera final de la Copa Mundial FIFA con un show de medio tiempo.

¿Cuánto durará el show de medio tiempo?

La presentación tendrá una duración aproximada de 15 a 20 minutos, por lo que el descanso será más largo que el habitual para permitir el montaje y desmontaje del escenario antes del inicio del segundo tiempo.