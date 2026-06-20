Ecuador vuelve a escena en la Copa Mundial FIFA 2026 con un partido que puede marcar su futuro en el torneo. La selección dirigida por Sebastián Beccacece se enfrentará a Curazao este sábado 20 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, desde las 19:00 horas de Quito (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT), en un compromiso correspondiente a la segunda jornada del Grupo E.

La Tri necesita sumar después de la derrota sufrida ante Costa de Marfil en su estreno mundialista, mientras que Curazao buscará recuperarse tras caer frente a Alemania. Con tres puntos fundamentales en juego para mantener vivas las aspiraciones de clasificación a los octavos de final, el encuentro promete intensidad, emoción y una importante audiencia en América y Europa.

En Ecuador, el partido Ecuador vs. Curazao por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026 podrá verse EN VIVO a través de Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador, mientras que las opciones de streaming estarán disponibles mediante DGO, Disney+ Premium y Paramount+ para seguir cada incidencia desde teléfonos móviles, Smart TV, tabletas y computadoras.

En Estados Unidos, la transmisión oficial estará a cargo de Fox Sports 1 (FS1), Telemundo y Universo, con cobertura tanto en inglés como en español para toda la audiencia. Además, quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo a través de FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, plataformas que ofrecerán la señal en directo desde Kansas City para los aficionados del Mundial 2026. La cobertura radial también estará disponible mediante SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

Por su parte, en España, los derechos de transmisión corresponden a Movistar Plus+, mientras que las opciones digitales estarán disponibles mediante DAZN Spain y DAZN Mundial, servicios que permitirán seguir el compromiso en vivo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

En Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO. Dependiendo de cada mercado, la cobertura será complementada por señales y servicios locales como Telefe, TyC Sports, Win Sports, Win Play, Disney+ Premium, Flow, AUF TV y Paramount+.

En Bolivia, la transmisión estará disponible mediante Tigo Sports Bolivia, mientras que los usuarios también podrán acceder al compromiso a través de Entel TV. En Paraguay, el encuentro será emitido por GEN y Trece, dos de los canales con cobertura oficial del Mundial 2026.

En Centroamérica, los aficionados contarán con distintas alternativas según el país. En Panamá, la cobertura estará disponible mediante Tigo Sports Panamá. En Costa Rica, el partido podrá verse por FOX+. Mientras tanto, en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua estarán disponibles los servicios de Tigo Sports, además de señales complementarias como TeleOnce Guatemala, FOX Guatemala y Chapin TV en territorio guatemalteco.

Finalmente, en Brasil, uno de los mercados con mayor audiencia de la Copa Mundial FIFA 2026, el encuentro podrá seguirse a través de CazéTV, mientras que los usuarios digitales tendrán acceso mediante Disney+ Premium Brasil.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026?

Ecuador 19:00 Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Estados Unidos (ET) 20:00 Fox Sports 1, Telemundo, Universo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Estados Unidos (PT) 17:00 Fox Sports 1, Telemundo, Universo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV España 02:00 (domingo) Movistar Plus+ DAZN Spain, DAZN Mundial Argentina 21:00 Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports DGO, TyC Sports Play, Flow, Paramount+ Colombia 20:00 Win Sports, DIRECTV Sports Colombia Win Play, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Chile 21:00 DIRECTV Sports Chile DGO, Paramount+ Perú 20:00 DIRECTV Sports Perú DGO, Paramount+ Uruguay 21:00 DIRECTV Sports Uruguay DGO, AUF TV, Paramount+ Venezuela 21:00 DIRECTV Sports Venezuela DGO, Disney+ Premium Bolivia 21:00 Tigo Sports Bolivia Entel TV Paraguay 21:00 GEN, Trece - Panamá 20:00 Tigo Sports Panamá Tigo Sports Panamá Costa Rica 19:00 FOX+ - Guatemala 19:00 TeleOnce Guatemala, FOX Guatemala Chapin TV, Tigo Sports Guatemala Honduras 19:00 Tigo Sports Honduras Tigo Sports Honduras El Salvador 19:00 Tigo Sports El Salvador Tigo Sports El Salvador Nicaragua 19:00 Tigo Sports Nicaragua Tigo Sports Nicaragua República Dominicana 20:00 CDN Deportes, Pio Deportes - Puerto Rico 20:00 Fox Sports 1, Telemundo, Universo NAICOM Brasil 21:00 CazéTV Disney+ Premium Brasil

La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión contratado en cada país.

Canales de Telemundo, Universo y FOX Sports 1 para ver Ecuador vs. Curazao en Estados Unidos

La audiencia hispana y angloparlante de Estados Unidos tendrá varias opciones para seguir el partido entre Ecuador y Curazao por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. Fox Sports 1 (FS1) ofrecerá la transmisión en inglés, mientras que Telemundo y Universo llevarán toda la cobertura para la comunidad hispana.

En streaming, el compromiso podrá verse mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, plataformas compatibles con Smart TV, Roku, Fire TV, Apple TV, Android TV, teléfonos móviles, tabletas y computadoras. Además, la cobertura radial estará disponible a través de SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

Ciudad / Estado Telemundo Universo FS1 Streaming Nueva York, NY Canal 47 Universo NY FS1 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Miami, FL Canal 51 Universo Miami FS1 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Orlando, FL Canal 31 Universo Orlando FS1 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Tampa, FL Canal 49 Universo Tampa FS1 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Atlanta, GA Canal 47.2 Universo Atlanta FS1 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Chicago, IL Canal 44 Universo Chicago FS1 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Dallas, TX Canal 39 Universo Dallas FS1 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Houston, TX Canal 47 Universo Houston FS1 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Los Ángeles, CA Telemundo 52 Universo FS1 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Phoenix, AZ Canal 39 Universo Arizona FS1 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026

Partido: Ecuador vs. Curazao

Ecuador vs. Curazao Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E

Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E Fecha: Sábado 20 de junio de 2026

Sábado 20 de junio de 2026 Hora en Ecuador: 19:00 horas

19:00 horas Hora en Estados Unidos: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT Hora en España: 02:00 horas del domingo 21 de junio

02:00 horas del domingo 21 de junio Televisión en Estados Unidos: Fox Sports 1 (FS1), Telemundo y Universo

Fox Sports 1 (FS1), Telemundo y Universo Streaming en Estados Unidos: FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV

FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV Televisión en Ecuador: Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador

Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador Streaming en Ecuador: DGO, Disney+ Premium y Paramount+

DGO, Disney+ Premium y Paramount+ Televisión en España: Movistar Plus+

Movistar Plus+ Streaming en España: DAZN Spain y DAZN Mundial

DAZN Spain y DAZN Mundial Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium

GEHA Field at Arrowhead Stadium Ciudad: Kansas City, Misuri, Estados Unidos

Kansas City, Misuri, Estados Unidos Capacidad: 76,000 espectadores aproximadamente

Ecuador está obligado a reaccionar para no comprometer sus opciones de clasificación a los octavos de final. Curazao, por su parte, también necesita sumar tras un complicado debut frente a Alemania. Con la presión de conseguir un resultado positivo, ambos equipos protagonizarán uno de los partidos más importantes de la segunda jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026.

Ecuador y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del Grupo E desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DGO, ESPN, FLOW Sports, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE FEF EN X DE @FEFecuador)