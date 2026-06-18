La selección de República Checa buscará acercarse a la clasificación cuando enfrente este jueves 18 de junio a Sudáfrica por la segunda jornada del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, uno de los escenarios más modernos del torneo, y podría resultar decisivo en la lucha por los boletos a la siguiente ronda.

Los checos llegan respaldados por una generación competitiva que combina experiencia internacional y talento emergente, mientras que los Bafana Bafana intentarán dar un golpe de autoridad en suelo estadounidense para mantenerse con opciones dentro de un grupo que promete mantenerse abierto hasta la última fecha.

En Estados Unidos, la transmisión oficial estará disponible a través de FOX Network, Telemundo y Universo, con múltiples alternativas digitales para seguir el partido desde cualquier dispositivo. En España, los derechos corresponden a Movistar+ y DAZN Mundial, mientras que en Latinoamérica la cobertura será liderada por D.

¿A qué hora juega y qué canal transmite República Checa vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TVSTREAMING
España19:00Movistar+, DAZN MundialDAZN Spain
Estados Unidos (ET)12:00FOX Network, Telemundo, UniversoFOX One, Peacock TV, fuboTV
Estados Unidos (PT)09:00FOX Network, Telemundo, UniversoFOX One, Peacock TV, fuboTV
México10:00Canal 5, TUDN, Azteca 7ViX
Argentina13:00DIRECTV Sports ArgentinaDGO, Flow, Paramount+
Uruguay13:00DIRECTV Sports UruguayDGO, AUF TV, Paramount+
Chile12:00DIRECTV Sports ChileDGO, Paramount+
Perú11:00DIRECTV Sports PerúDGO, Paramount+
Colombia11:00DIRECTV Sports ColombiaDGO, Paramount+
Ecuador11:00DIRECTV Sports EcuadorDGO, Paramount+
Venezuela12:00DIRECTV Sports VenezuelaDGO, Inter
Bolivia12:00Tigo Sports Bolivia, Entel TVEntel TV
Paraguay12:00GEN, Trece
Panamá11:00Tigo Sports Panamá
Costa Rica10:00FOX Costa RicaFOX+
Honduras10:00Tigo Sports HondurasTigo Sports Honduras
Guatemala10:00TeleOnce Guatemala, Chapín TV, Tigo Sports Guatemala, FOX Guatemala
El Salvador10:00Tigo Sports El Salvador
Nicaragua10:00Tigo Sports Nicaragua
República Dominicana12:00CDN Deportes, Pio Deportes
Brasil13:00Disney+ Premium Brasil, CazéTV

Canales de FOX y Telemundo para ver República Checa vs. Sudáfrica en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante FOX Network en inglés y Telemundo junto a Universo en español. Además, FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la transmisión online para teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV.

Ciudad / EstadoTelemundoFOXStreaming
Nueva York, NYCanal 47FOX 5Peacock TV, FOX One, fuboTV
Miami, FLCanal 51FOX 7Peacock TV, FOX One, fuboTV
Orlando, FLCanal 31FOX 35Peacock TV, FOX One, fuboTV
Tampa, FLCanal 49FOX 13Peacock TV, FOX One, fuboTV
Atlanta, GACanal 47.2FOX 5Peacock TV, FOX One, fuboTV
Chicago, ILCanal 44FOX 32Peacock TV, FOX One, fuboTV
Dallas, TXCanal 39FOX 4Peacock TV, FOX One, fuboTV
Houston, TXCanal 47FOX 26Peacock TV, FOX One, fuboTV
Los Ángeles, CATelemundo 52FOX 11Peacock TV, FOX One, fuboTV
Phoenix, AZCanal 39FOX 10Peacock TV, FOX One, fuboTV
Las Vegas, NVCanal 39FOX 5Peacock TV, FOX One, fuboTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo República Checa vs. Sudáfrica por la Copa Mundial FIFA 2026

  • Partido: República Checa vs. Sudáfrica
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo A, Fecha 2)
  • Fecha: Jueves 18 de junio de 2026
  • Hora: 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT (Estados Unidos); 13:00 (Argentina y Uruguay); 12:00 (Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela); 11:00 (Perú, Colombia y Ecuador); 10:00 (México y Centroamérica); 19:00 (España)
  • Televisión en Estados Unidos: FOX Network, Telemundo y Universo
  • Streaming: FOX One, Peacock TV y fuboTV
  • Estadio: Mercedes-Benz Stadium
  • Ciudad: Atlanta, Georgia, Estados Unidos

República Checa afronta un compromiso clave en sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, mientras que Sudáfrica necesita sumar para mantenerse en la pelea dentro del Grupo A. Con ambos equipos conscientes de la importancia de los puntos en disputa, el choque en Atlanta promete intensidad, presión y un ambiente de auténtica Copa del Mundo.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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