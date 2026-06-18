La selección de República Checa buscará acercarse a la clasificación cuando enfrente este jueves 18 de junio a Sudáfrica por la segunda jornada del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, uno de los escenarios más modernos del torneo, y podría resultar decisivo en la lucha por los boletos a la siguiente ronda.
Los checos llegan respaldados por una generación competitiva que combina experiencia internacional y talento emergente, mientras que los Bafana Bafana intentarán dar un golpe de autoridad en suelo estadounidense para mantenerse con opciones dentro de un grupo que promete mantenerse abierto hasta la última fecha.
En Estados Unidos, la transmisión oficial estará disponible a través de FOX Network, Telemundo y Universo, con múltiples alternativas digitales para seguir el partido desde cualquier dispositivo. En España, los derechos corresponden a Movistar+ y DAZN Mundial, mientras que en Latinoamérica la cobertura será liderada por D.
¿A qué hora juega y qué canal transmite República Checa vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|España
|19:00
|Movistar+, DAZN Mundial
|DAZN Spain
|Estados Unidos (ET)
|12:00
|FOX Network, Telemundo, Universo
|FOX One, Peacock TV, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|09:00
|FOX Network, Telemundo, Universo
|FOX One, Peacock TV, fuboTV
|México
|10:00
|Canal 5, TUDN, Azteca 7
|ViX
|Argentina
|13:00
|DIRECTV Sports Argentina
|DGO, Flow, Paramount+
|Uruguay
|13:00
|DIRECTV Sports Uruguay
|DGO, AUF TV, Paramount+
|Chile
|12:00
|DIRECTV Sports Chile
|DGO, Paramount+
|Perú
|11:00
|DIRECTV Sports Perú
|DGO, Paramount+
|Colombia
|11:00
|DIRECTV Sports Colombia
|DGO, Paramount+
|Ecuador
|11:00
|DIRECTV Sports Ecuador
|DGO, Paramount+
|Venezuela
|12:00
|DIRECTV Sports Venezuela
|DGO, Inter
|Bolivia
|12:00
|Tigo Sports Bolivia, Entel TV
|Entel TV
|Paraguay
|12:00
|GEN, Trece
|—
|Panamá
|11:00
|Tigo Sports Panamá
|—
|Costa Rica
|10:00
|FOX Costa Rica
|FOX+
|Honduras
|10:00
|Tigo Sports Honduras
|Tigo Sports Honduras
|Guatemala
|10:00
|TeleOnce Guatemala, Chapín TV, Tigo Sports Guatemala, FOX Guatemala
|—
|El Salvador
|10:00
|Tigo Sports El Salvador
|—
|Nicaragua
|10:00
|Tigo Sports Nicaragua
|—
|República Dominicana
|12:00
|CDN Deportes, Pio Deportes
|—
|Brasil
|13:00
|—
|Disney+ Premium Brasil, CazéTV
Canales de FOX y Telemundo para ver República Checa vs. Sudáfrica en Estados Unidos
Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante FOX Network en inglés y Telemundo junto a Universo en español. Además, FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la transmisión online para teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV.
|Ciudad / Estado
|Telemundo
|FOX
|Streaming
|Nueva York, NY
|Canal 47
|FOX 5
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Miami, FL
|Canal 51
|FOX 7
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Orlando, FL
|Canal 31
|FOX 35
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Tampa, FL
|Canal 49
|FOX 13
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Atlanta, GA
|Canal 47.2
|FOX 5
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Chicago, IL
|Canal 44
|FOX 32
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Dallas, TX
|Canal 39
|FOX 4
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Houston, TX
|Canal 47
|FOX 26
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Los Ángeles, CA
|Telemundo 52
|FOX 11
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Phoenix, AZ
|Canal 39
|FOX 10
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Las Vegas, NV
|Canal 39
|FOX 5
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
Horarios, TV y dónde ver en vivo República Checa vs. Sudáfrica por la Copa Mundial FIFA 2026
- Partido: República Checa vs. Sudáfrica
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo A, Fecha 2)
- Fecha: Jueves 18 de junio de 2026
- Hora: 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT (Estados Unidos); 13:00 (Argentina y Uruguay); 12:00 (Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela); 11:00 (Perú, Colombia y Ecuador); 10:00 (México y Centroamérica); 19:00 (España)
- Televisión en Estados Unidos: FOX Network, Telemundo y Universo
- Streaming: FOX One, Peacock TV y fuboTV
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium
- Ciudad: Atlanta, Georgia, Estados Unidos
República Checa afronta un compromiso clave en sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, mientras que Sudáfrica necesita sumar para mantenerse en la pelea dentro del Grupo A. Con ambos equipos conscientes de la importancia de los puntos en disputa, el choque en Atlanta promete intensidad, presión y un ambiente de auténtica Copa del Mundo.