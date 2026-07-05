La cuenta regresiva terminó. Este domingo 5 de julio la selección de México se juega el duelo más trascendental de su historia frente a Inglaterra, en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un cruce que puede redefinir el destino del fútbol mexicano y quedar registrado para siempre en los libros oficiales del torneo. El juego será en el Estadio Azteca en Ciudad de México, a partir de las 18:00 horas (CDMX), 20:00 horas ET / 17 horas PT . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo en tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tablet? Te comparto la lista de canales por TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital, de manera segura y legal.

Señal de TUDN y Canal 5 para ver el juego de México vs. Inglaterra en vivo y en directo en señal abierta, este domingo 5 de julio, por octavos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver México - Inglaterra EN VIVO por TV señal abierta y streamig online en Estados Unidos?

La señal oficial del Mundial 2026 en Estados Unidos la tienen FOX Sports (FOX, FS1) en inglés y Telemundo/NBCUniversal (Telemundo, Universo, Peacock) en español para todo el territorio, por lo que México vs. Inglaterra se verá dentro de esos paquetes tanto en TV como online, en cada región de Estados Unidos.

TV en inglés (todo EE. UU.)

Región / Cobertura Canal de TV (inglés) Tipo de señal Todo Estados Unidos FOX (afiliadas locales) TV abierta (antena OTA) Todo Estados Unidos FS1 (Fox Sports 1) Cable / satélite / IPTV

TV en español (todo EE. UU.)

Región / Cobertura Canal de TV (español) Tipo de señal Todo Estados Unidos Telemundo (afiliadas) TV abierta (antena OTA) Todo Estados Unidos Universo Cable / satélite / IPTV

Streaming en inglés

Región / Cobertura Plataforma / App Detalle de acceso Todo Estados Unidos FOX One (servicio DTC) Streaming directo en inglés para todos los partidos, suscripción. Todo Estados Unidos App Fox Sports Streaming con login de TV (cable/sat/IPTV) para FOX y FS1. Todo Estados Unidos Fubo (plan con FOX/FS1) Todos los partidos combinando FOX/FS1; streaming en inglés. Todo Estados Unidos Hulu Live TV / YouTube TV / otros vMVPD* Acceso a FOX y FS1 según el paquete contratado.

Streaming en español

Región / Cobertura Plataforma / App Detalle de acceso Todo Estados Unidos Peacock (Premium / Plus) Los 104 partidos con señal de Telemundo/Universo en español. Todo Estados Unidos App Telemundo / NBC apps Señal de Telemundo/Universo con login de TV. Todo Estados Unidos Fubo (plan con Telemundo/Universo) Todos los partidos con señal en español. Todo Estados Unidos Hulu Live TV / YouTube TV / otros vMVPD* Streaming de Telemundo y Universo según tu mercado.

En todo Estados Unidos, la señal oficial en inglés del Mundial 2026 (incluido México vs. Inglaterra) está a cargo de FOX Sports, repartiendo los partidos entre FOX y FS1; se accede por TV abierta (FOX) y por cable/sat/IPTV (FS1).

En español, la cobertura completa se da por Telemundo y Universo, donde Telemundo emite gratis por señal abierta en la mayoría de los mercados y Universo complementa por cable con los partidos restantes.

Para streaming en inglés, los partidos se ven en FOX One (servicio directo al consumidor), la app de Fox Sports con login de TV y plataformas de TV en vivo como Fubo, Hulu Live y YouTube TV que incluyan FOX/FS1 en su grilla.

En streaming en español, Peacock transmite los 104 partidos con la señal de Telemundo/Universo, mientras que Fubo, las apps de Telemundo/NBC.

¿En qué canal transmiten el partido México vs. Inglaterra EN VIVO en México y otras partes del mundo?

En el partido México vs. Inglaterra del domingo 5 de julio por el Mundial 2026, la transmisión principal se concentra en las cadenas titulares de derechos en cada país (TelevisaUnivision/TV Azteca, ViX en Latinoamérica; FOX/Telemundo en EE. UU.; RTVE/Mediapro en España, etc.). A continuación, una tabla de las opciones más relevantes por país.

País / Región TV abierta / Cable principales Streaming / App oficial principal México Canal 5 (Televisa), Canal Nu9ve, Las Estrellas, Azteca 7 (TV Azteca), TUDN por cable ViX Premium / ViX Plus (Pase Mundial), app TUDN, app TV Azteca Digital América Latina (general)* Canales locales asociados a TelevisaUnivision y TV Azteca según país, además de señales nacionales (ej. TV Pública, Caracol, Chilevisión, América TV, etc.) ViX Premium (cobertura regional), apps de cada canal (ej. TyC Sports Play, Caracol Play, Latina Play, Paramount+) Perú América TV (derechos generales del Mundial 2026) América TV / América TV Go (según acuerdos locales), además de ViX Premium para cobertura completa Argentina TV Pública, Telefe (abierto) TyC Sports Play, plataforma de TV Pública online Colombia Caracol TV, Win Sports, RCN (según reparto de partidos) Caracol Play y apps de los operadores correspondientes Chile Chilevisión (abierto) Paramount+ y plataformas de Chilevisión Uruguay Canal 5 (abierto) Antel TV, plataforma online de Televisión Nacional Estados Unidos FOX, FS1 (inglés), Telemundo (español) FOX Sports App (inglés), Peacock y app Telemundo (español), FuboTV (incluye FOX + Telemundo) España La 1, Teledeporte (RTVE), canales de Mediapro (pago) RTVE Play (abierto para partidos seleccionados) y plataforma GolStadium de Mediapro (pago) Otros países Europa Canales nacionales con derechos locales (ej. cadenas públicas y de pago) Plataformas oficiales de cada operador, además de algunos OTT globales como ViX/FuboTV según disponibilidad regional

En México, el partido se verá en TV abierta por Televisa (Canal 5, Nu9ve, Las Estrellas) y TV Azteca (Azteca 7) , con opción de cable por TUDN y streaming mediante ViX Premium, la app de TUDN y la app de TV Azteca Digital .

En el resto de Latinoamérica, la señal recae en las principales cadenas nacionales (América TV en Perú, TV Pública y Telefe en Argentina, Caracol/RCN/Win en Colombia, Chilevisión en Chile, Canal 5 en Uruguay) , con streaming asociado a cada canal y refuerzo regional vía ViX Premium.

En Estados Unidos, la dupla FOX/FS1 ofrece la transmisión en inglés, mientras que Telemundo cubre en español, complementados por FOX Sports App, Peacock , la app de Telemundo y servicios integradores como FuboTV.

En España, RTVE (La 1, Teledeporte) y Mediapro distribuyen el Mundial , con partidos clave en abierto y acceso online mediante RTVE Play y GolStadium para la cobertura completa.

¿A qué hora juega México-Inglaterra EN VIVO HOY 5 de julio?

El México vs Inglaterra del domingo 5 de julio se juega a las 18:00 (6:00 p. m.) hora del centro de México (CDMX), que corresponde a 20:00 (8:00 p. m.) en la costa Este de EE. UU. y 17:00 (5:00 p. m.) en la costa Oeste.

País / Región Ciudad de referencia Hora local del partido México (centro) Ciudad de México 18:00 (6:00 p. m.) México (Pacífico: Tijuana) Tijuana 16:00 (4:00 p. m.) México (Sureste: Cancún) Cancún 19:00 (7:00 p. m.) Estados Unidos – Costa Este Nueva York / Miami 20:00 (8:00 p. m.) Estados Unidos – Costa Oeste Los Ángeles 17:00 (5:00 p. m.) Estados Unidos – Centro Chicago / Dallas 19:00 (7:00 p. m.) Canadá – Este Toronto / Montreal 20:00 (8:00 p. m.) Canadá – Pacífico Vancouver 17:00 (5:00 p. m.) Perú Lima 18:00 (6:00 p. m.) Colombia Bogotá 18:00 (6:00 p. m.) Ecuador Quito 18:00 (6:00 p. m.) Chile (continental) Santiago 19:00 (7:00 p. m.) Argentina Buenos Aires 20:00 (8:00 p. m.) Uruguay Montevideo 20:00 (8:00 p. m.) Paraguay Asunción 19:00 (7:00 p. m.) Bolivia La Paz 19:00 (7:00 p. m.) Brasil – Brasilia / Río / SP Brasilia / Río / São Paulo 20:00 (8:00 p. m.) España Madrid 02:00 (2:00 a. m., lunes 6) Inglaterra Londres 01:00 (1:00 a. m., lunes 6) Francia / Alemania / Italia París / Berlín / Roma 02:00 (2:00 a. m., lunes 6) Portugal Lisboa 01:00 (1:00 a. m., lunes 6) Japón Tokio 09:00 (9:00 a. m., lunes 6) Australia – Sídney Sídney 11:00 (11:00 a. m., lunes 6)

El horario oficial del partido es 18:00 (6:00 p. m.) en Ciudad de México, y esa hora sirve como referencia para todos los demás husos horarios.

En la mayoría de Sudamérica (Perú, Colombia, Ecuador) se verá también a las 18:00, mientras que en Chile y Paraguay será a las 19:00 y en Argentina, Uruguay y Brasil a las 20:00.

En Norteamérica, el duelo se verá a las 20:00 en la costa Este de Estados Unidos y Canadá, a las 19:00 en la zona centro y a las 17:00 en la costa Oeste.

En Europa, el partido cae de madrugada: alrededor de la 01:00–02:00 del lunes 6 de julio en Inglaterra, España y el resto de Europa occidental.

En Asia y Oceanía (Tokio y Sídney), el encuentro se jugará en la mañana del lunes, entre las 9:00 y las 11:00 horas locales.

México e Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Canal 2 de Las Estrellas, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)