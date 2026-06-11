México y Sudáfrica tendrán el honor de inaugurar la Copa Mundial FIFA 2026 en un partido que concentrará la atención de millones de aficionados alrededor del planeta. El encuentro se disputará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y marcará el comienzo de una edición histórica del torneo, la primera con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones.

El debut del Tri no solo representa el arranque de su camino mundialista, sino también el inicio oficial de una competición que será seguida en todos los continentes. Si quieres saber a qué hora comienza el encuentro y qué canales transmitirán el partido en Estados Unidos, España, México y los principales países de Latinoamérica, aquí encontrarás la guía completa con horarios, señales de televisión y plataformas de streaming para seguir el México vs. Sudáfrica EN VIVO y EN DIRECTO desde cualquier lugar.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Cobertura oficial de DIRECTV SPORTS EN VIVO EN DIRECTO para ver el partido entre México y Sudáfrica este jueves 11 de junio por la Jornada 11 de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE MARIO VAZQUEZ PARA AFP
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Cobertura oficial de DIRECTV SPORTS EN VIVO EN DIRECTO para ver el partido entre México y Sudáfrica este jueves 11 de junio por la Jornada 11 de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE MARIO VAZQUEZ PARA AFP

En México, la cobertura estará disponible mediante Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve), ViX Plus y Azteca Deportes.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Cobertura oficial de TUDN y Canal 5 EN VIVO GRATIS para ver el partido entre México y Sudáfrica este jueves 11 de junio por la fecha 1 del Mundial de Fútbol 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Cobertura oficial de TUDN y Canal 5 EN VIVO GRATIS para ver el partido entre México y Sudáfrica este jueves 11 de junio por la fecha 1 del Mundial de Fútbol 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO

Para los aficionados en Estados Unidos, Telemundo Deportes, Universo, FOX Sports 1 (FS1), Peacock TV y fuboTV ofrecerán la transmisión en español e inglés.

Mientras tanto, RTVE, Teledeporte, DAZN Mundial y GOL Stadium emitirán el encuentro en España.

En Sudamérica y Centroamérica, cadenas como TV Pública, Telefe, Caracol TV, RCN, América TV, Teleamazonas, Chilevisión, RPC TV y Teletica también llevarán las imágenes del partido inaugural del Mundial 2026.

Señal de Telemundo Deportes ahora en vivo para seguir el juego de México vs. Sudáfrica en señal abierta, este jueves 11 de junio, por el debut en el Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de Telemundo Deportes ahora en vivo para seguir el juego de México vs. Sudáfrica en señal abierta, este jueves 11 de junio, por el debut en el Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Sudáfrica por Mundial 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TVSTREAMING
México1:00 p.m.Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve)ViX Plus, Azteca Deportes
Estados Unidos (ET)3:00 p.m.Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1Peacock TV, FOX One, fuboTV
Estados Unidos (PT)12:00 p.m.Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1Peacock TV, FOX One, fuboTV
España9:00 p.m.TVE La 1 HD, Teledeporte, La 2 Catalunya, RTVE CatalunyaRTVE Play, DAZN Mundial, GOL Stadium
Argentina4:00 p.m.TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports, ESPNFlow, Paramount+, DGO, Disney+ Premium
Colombia2:00 p.m.Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports, ESPNCaracol Play, Deportes RCN, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
Chile3:00 p.m.Chilevisión, DIRECTV Sports, ESPNParamount+, Disney+ Premium
Ecuador2:00 p.m.Teleamazonas, DIRECTV Sports, ESPNDGO, Paramount+, Disney+ Premium
Perú2:00 p.m.América TV, DIRECTV Sports, ESPNAmérica tvGO, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
Panamá2:00 p.m.RPC TV, TVMAX, TVN, FOX SportsMedcom Go, TiGo Sports
Venezuela3:00 p.m.Televen, DIRECTV Sports, ESPNDGO, Disney+ Premium
Uruguay4:00 p.m.Canal 5, DIRECTV Sports, ESPNAntel TV, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
Bolivia3:00 p.m.Unitel, Red UnoEntel TV, TiGo Sports
Costa Rica1:00 p.m.Teletica, FOX Sports, FOX OneTiGo Sports
Honduras1:00 p.m.Televicentro, FOX Sports, FOX OneTiGo Sports
Guatemala1:00 p.m.Albavisión, FOX Sports, FOX OneTiGo Sports
Nicaragua1:00 p.m.FOX SportsTiGo Sports
El Salvador1:00 p.m.TCS, FOX SportsTiGo Sports
Paraguay3:00 p.m.Trece, GEN, UnicanalTiGo Sports
República Dominicana3:00 p.m.CDN Deportes, PIO Deportes
Puerto Rico3:00 p.m.Telemundo Deportes, FOX Sports 1, FOX OnePeacock TV, fuboTV
Cuba3:00 p.m.Tele Rebelde
Brasil5:00 p.m.Globo, SBTCazéTV, N Sports

Canales de Telemundo Deportes para ver México vs. Sudáfrica en Estados Unidos

La audiencia hispana de Estados Unidos podrá seguir el partido inaugural del Mundial 2026 mediante Telemundo Deportes, cadena encargada de la transmisión oficial en español. Además de Peacock TV y Universo, la señal estará disponible en los principales operadores de cable y satélite del país.

CiudadSeñal localCable / Satélite
Nueva YorkCanal 47Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406
MiamiCanal 51Xfinity 13 / DIRECTV 406
ChicagoCanal 44 y 5.3Xfinity 4 / DIRECTV 406
DallasCanal 39Spectrum 10 / DIRECTV 406
HoustonCanal 47Xfinity 11 / DIRECTV 406
OrlandoCanal 31Spectrum 62 / Xfinity 21
PhoenixCanal 39Cox 20 / DIRECTV 406
San FranciscoCanal 48Xfinity 18 / DIRECTV 406
Los ÁngelesCanal 52DIRECTV 406
SeattleCanal 7.4Xfinity 326 / DIRECTV 406

Plataformas de streaming para seguir el partido

Los aficionados que prefieran ver el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras o Smart TV tendrán múltiples alternativas según su ubicación.

México

  • ViX Plus
  • Azteca Deportes
  • TUDN En Vivo

Estados Unidos

  • Peacock TV
  • FOX One
  • fuboTV
  • Hulu + Live TV
  • YouTube TV

España

  • RTVE Play
  • DAZN Mundial
  • GOL Stadium

Latinoamérica

  • Disney+ Premium
  • DGO
  • Paramount+
  • Caracol Play
  • América tvGO
  • Medcom Go
  • TiGo Sports

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

¿Qué canal transmite México vs. Sudáfrica en México?

El partido inaugural del Mundial 2026 será transmitido por Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas y Canal 9 (Nu9ve).

¿Dónde ver México vs. Sudáfrica en Estados Unidos?

La transmisión estará disponible por Telemundo Deportes, Universo, FOX Sports 1 (FS1), Peacock TV, FOX One y fuboTV.

¿Qué canal es Telemundo en DIRECTV?

Telemundo está disponible en los canales nacionales 406 y 407 de DIRECTV.

¿Cómo ver México vs. Sudáfrica online?

Los aficionados podrán seguir el partido mediante ViX Plus, Peacock TV, Disney+ Premium, RTVE Play, DGO, Paramount+ y otras plataformas autorizadas según el país.

¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica?

El encuentro comenzará a la 1:00 p.m. en México, 3:00 p.m. ET en Estados Unidos y 9:00 p.m. en España.

¿Dónde se juega el partido inaugural del Mundial 2026?

El encuentro se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, sede del partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026.

TV Azteca 7, TUDN y Canal 5 EN VIVO GRATIS — ver partido México vs. Sudáfrica por TV abierta y Fútbol Online | VIDEO
México y Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @miseleccionmx)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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