Conoce los canales que transmiten España vs. Arabia Saudita en vivo y en directo, este domingo 21 de junio, por la Jornada 2 del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Conoce los canales que transmiten España vs. Arabia Saudita en vivo y en directo, este domingo 21 de junio, por la Jornada 2 del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Este domingo 21 de junio continúa el desarrollo de la segunda jornada del Mundial de Fútbol 2026 y es el turno de una selección que está en deuda. Desde el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, mira el partido de España vs. Arabia Saudita EN VIVO y EN DIRECTO desde diversas partes del mundo, por lo que aquí te dejaré con los horarios y canales para que puedas seguir el minuto a minuto. Recordemos que ambas debutaron con empates, España lo hizo sin goles ante Cabo Verde y Arabia Saudita por 1-1 contra Uruguay.

KANSAS, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 21/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido España vs. Araba Saudita hoy por la fecha 2 del grupo H del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Kansas, Misuri. FOTO DE NOÉ YACTAYO
KANSAS, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 21/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido España vs. Araba Saudita hoy por la fecha 2 del grupo H del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Kansas, Misuri. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver España vs. Arabia Saudita EN VIVO por Copa Mundial de Fútbol 2026? Horarios y Canales

Segunda presentación de la selección de España y esta vez será ante Arabia Saudita. No te pierdas el enfrentamiento de España vs. Arabia a través de la señal de TVE La 1, RTVE Play, La2Cat y DAZN desde España, a partir de las 6:00 p.m. hora peninsular. Además, aquí te dejo con otros canales en TV abierta y de streaming, así como los horarios para ver el partido desde diversas partes del mundo.

PaísCanales TVHorario
ArgentinaTyC Sports, DIRECTV Sports y DGo1:00 p.m.
BoliviaTiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo12:00 p.m.
ChileChilevisión, DIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium12:00 p.m.
ColombiaCanal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo11:00 a.m.
CentroaméricaFOX y TiGo Sports10:00 a.m.
EcuadorDIRECTV Sports y DGo11:00 a.m.
MéxicoTV Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium10:00 a.m.
Estados UnidosFOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo12:00 p.m. ET
EspañaLa 1 TVE, La2Cat, RTVE Play y DAZN6:00 p.m.
ParaguayDIRECTV Sports y DGo1:00 p.m.
PerúAmérica TV, TVGo, DIRECTV Sports y DGo11:00 a.m.
UruguayDIRECTV Sports y DGo1:00 p.m.
VenezuelaDIRECTV Sports y DGo12:00 p.m.

España vs. Arabia Saudita: posibles alineaciones

  • España: U. Simon; M. Llorente, P. Cubarsi, A. Laporte, M. Cucurella; Rodri, Pedri, F. Peña; F. Torres, M. Oyarzabal y Gavi o Lamine Yamal.
  • Arabia Saudita: M. Alowais; S. Abdulhamid, H. Al-Tombakti, A. Alamri, M. Al-Harbi; M. Aboulshamat, M. Kanno, A. Al Khaibari; S. Aldawsari, M. Al-Juwayr y F. Albrikan.

Fecha, horario y TV para ver España vs. Arabia Saudita EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Domingo 21 de junio de 2026
  • Lugar: Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos
  • Horario: 11:00 a.m. Perú y Colombia / 1:00 p.m. Argentina
  • Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)
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