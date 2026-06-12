Desde Guatemala, los partidos de la Copa Mundial 2026 se verán principalmente por los canales de Albavisión en TV abierta (3, 7, 11 y 13) y por Tigo Sports como señal paga y en streaming, que es el titular de los derechos para los 104 partidos en el país. En el siguiente artículo podrás conoce qué señal abierta y streaming online están disponbiles para disfrutar del fútbol desde el 11 de junio al 19 de julio.

Las autoridades y medios locales confirman que los derechos oficiales para Guatemala están repartidos entre Tigo Sports (titular exclusivo de los 104 partidos) y el grupo Albavisión para TV abierta. Tigo transmitirá todos los partidos en vivo, mientras que Albavisión ofrecerá una selección importante de encuentros en directo y el resto en diferido por sus canales nacionales.

¿Qué canales de TV y online transmiten en Guatemala la Copa Mundial 2026?

Si lo que buscas es una cobertura más completa y estable, la opción central en Guatemala será Tigo Sports, que es el titular de los derechos exclusivos para los 104 partidos del Mundial 2026 en el país . Según guías regionales de derechos de transmisión en América Latina, Tigo emitirá todos los encuentros a través de sus canales deportivos en la grilla de TV de paga, asegurando que los suscriptores puedan seguir cada jornada de fase de grupos, rondas eliminatorias y la gran final.

Tipo de señal Canal / Plataforma Detalle de cobertura en Guatemala Señal abierta (TV) Canal 3 (Albavisión) Transmisión de parte de los partidos en vivo y otros en diferido por señal nacional abierta. Señal abierta (TV) Canal 7 (Albavisión) Emite encuentros del Mundial en vivo y diferido; uno de los principales canales del torneo. Señal abierta (TV) Canal 11 (Albavisión) Cobertura de partidos en vivo y diferido; protagonista en la transmisión para el público local. Señal abierta (TV) Canal 13 (Albavisión) Señal complementaria para encuentros del Mundial en la red de Albavisión. TV de paga / cable Tigo Sports Titular exclusivo de los 104 partidos del Mundial 2026 para Guatemala. TV de paga / cable Señal Tigo (paquetes) Paquetes de cable y deportivos que incluyen Tigo Sports y contenidos especiales del Mundial. Streaming / online App / plataforma Tigo Transmisión en vivo vía internet de los partidos de Tigo Sports para suscriptores habilitados. Streaming / online Plataformas abiertas No hay plataformas gratuitas oficiales con los 104 partidos; la cobertura principal es Tigo Sports.

¿Dónde ver en Guatemala los partidos del Mundial vía streaming online?