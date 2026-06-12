Desde Guatemala, los partidos de la Copa Mundial 2026 se verán principalmente por los canales de Albavisión en TV abierta (3, 7, 11 y 13) y por Tigo Sports como señal paga y en streaming, que es el titular de los derechos para los 104 partidos en el país. En el siguiente artículo podrás conoce qué señal abierta y streaming online están disponbiles para disfrutar del fútbol desde el 11 de junio al 19 de julio.
Las autoridades y medios locales confirman que los derechos oficiales para Guatemala están repartidos entre Tigo Sports (titular exclusivo de los 104 partidos) y el grupo Albavisión para TV abierta. Tigo transmitirá todos los partidos en vivo, mientras que Albavisión ofrecerá una selección importante de encuentros en directo y el resto en diferido por sus canales nacionales.
¿Qué canales de TV y online transmiten en Guatemala la Copa Mundial 2026?
Si lo que buscas es una cobertura más completa y estable, la opción central en Guatemala será Tigo Sports, que es el titular de los derechos exclusivos para los 104 partidos del Mundial 2026 en el país. Según guías regionales de derechos de transmisión en América Latina, Tigo emitirá todos los encuentros a través de sus canales deportivos en la grilla de TV de paga, asegurando que los suscriptores puedan seguir cada jornada de fase de grupos, rondas eliminatorias y la gran final.
|Tipo de señal
|Canal / Plataforma
|Detalle de cobertura en Guatemala
|Señal abierta (TV)
|Canal 3 (Albavisión)
|Transmisión de parte de los partidos en vivo y otros en diferido por señal nacional abierta.
|Señal abierta (TV)
|Canal 7 (Albavisión)
|Emite encuentros del Mundial en vivo y diferido; uno de los principales canales del torneo.
|Señal abierta (TV)
|Canal 11 (Albavisión)
|Cobertura de partidos en vivo y diferido; protagonista en la transmisión para el público local.
|Señal abierta (TV)
|Canal 13 (Albavisión)
|Señal complementaria para encuentros del Mundial en la red de Albavisión.
|TV de paga / cable
|Tigo Sports
|Titular exclusivo de los 104 partidos del Mundial 2026 para Guatemala.
|TV de paga / cable
|Señal Tigo (paquetes)
|Paquetes de cable y deportivos que incluyen Tigo Sports y contenidos especiales del Mundial.
|Streaming / online
|App / plataforma Tigo
|Transmisión en vivo vía internet de los partidos de Tigo Sports para suscriptores habilitados.
|Streaming / online
|Plataformas abiertas
|No hay plataformas gratuitas oficiales con los 104 partidos; la cobertura principal es Tigo Sports.
¿Dónde ver en Guatemala los partidos del Mundial vía streaming online?
En cuanto al streaming, la opción principal para Guatemala será la plataforma de Tigo, que retransmitirá los partidos de Tigo Sports vía internet para sus clientes con acceso a la app o al servicio digital correspondiente. Diversos reportes en línea subrayan que, para tener todos los encuentros en vivo desde el móvil, tablet o Smart TV, la suscripción a Tigo Sports o a los paquetes que integren el Mundial será indispensable.