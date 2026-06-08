El Mundial FIFA 2026 —el más grande de la historia, con 48 selecciones— arranca este 11 de junio, y la expectativa está al máximo. ¿En quién confía el aficionado peruano? Un reciente análisis de Betano, marca premium de apuestas deportivas y juegos en línea, revela las preferencias de sus usuarios y dibuja un retrato revelador: a diferencia de Brasil, Argentina y Colombia —que sí clasificaron y apuestan por los suyos—, el hincha peruano, sin selección propia en el torneo, ha volcado sus pronósticos hacia las potencias europeas y las máximas figuras del fútbol mundial, mostrándose como uno de los apostadores más “objetivos” de la región.
Estos son los principales hallazgos:
- Portugal como campeón soñado: casi 1 de cada 3 usuarios (31%) proyecta sus preferencias por la selección lusa como próximo campeón del mundo, por delante de Francia (16%), Países Bajos (12,4%) y España (10,8%). Cuatro de las cinco selecciones favoritas son europeas, y las potencias sudamericanas quedan relegadas: Argentina (7,5%) y Brasil (5,6%). El contraste con la región es claro: mientras Brasil concentra el 75% de las apuestas al título en su propia selección y Argentina el 79% en la suya, e incluso Colombia coloca a Portugal por encima de su propio equipo (24% frente a 18,6%), el Perú —sin representante en el torneo— es el mercado de la región donde las selecciones europeas concentran el mayor respaldo para levantar la copa.
- Mbappé es el goleador indiscutible: Kylian Mbappé arrasa como favorito al título de máximo goleador con un contundente 42,7% de las preferencias en el Perú, seguido de Harry Kane (12,7%) y Cristiano Ronaldo (10,9%). Es, además, el porcentaje más alto que recibe el francés en toda la región, por encima de Brasil (29%), Argentina (28%) y Colombia (26%), donde los hinchas reparten sus preferencias con sus propias estrellas locales.
- Países Bajos, la gran apuesta diferencial del Perú: uno de los datos más llamativos del análisis es la confianza peruana en la selección neerlandesa, tercera opción para ganar el Mundial (12,4%) y único caso en que el hincha local se aparta del patrón regional. El respaldo es muy superior al de otros mercados: en Brasil apenas reúne el 0,75% (puesto 9) y en Argentina el 2,95%. Finalista en Sudáfrica 2010 y semifinalista en Brasil 2014, la “Naranja Mecánica” encuentra en el Perú a su público más fiel de la región.
- Messi es el favorito a liderar las asistencias: al elegir al mejor asistidor del torneo, el hincha peruano se inclina por Lionel Messi (28,6%), por delante de Bruno Fernandes y Michael Olise (21,4% cada uno) y del joven Lamine Yamal (14,3%). El argentino se mantiene como referente del aficionado peruano pese a la irrupción de la nueva generación.
Sobre los datos: La información corresponde a las preferencias de los usuarios de Betano de cara a la Copa del Mundo, en base a las apuestas registradas en sus plataformas en Perú, Brasil, Argentina y Colombia.