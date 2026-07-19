¡Encuentro de generaciones! Messi y Lamine Yamal se saludaron antes de la gran final del Mundial | (Foto: EFE)
¡Encuentro de generaciones! Messi y Lamine Yamal se saludaron antes de la gran final del Mundial | (Foto: EFE)

Antes del pitazo inicial de la gran final del , entre las selecciones de , y Lamine Yamal protagonizaron uno de los momentos más comentados de la previa.

Apenas comenzó el protocolo en el campo, ambas figuras se encontraron y se saludaron con un apretón de manos, en un gesto de respeto que simbolizó el encuentro entre una leyenda del fútbol y una de las mayores promesas de la nueva generación. El momento fue captado por las cámaras y rápidamente llamó la atención de los aficionados.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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