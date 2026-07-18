El Mundial 2026 llegó a su final y este domingo se conocerá a la selección que alzará la Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva York: Argentina o España. Lionel Messi se despide de los mundiales y puede irse como una leyenda: gritando bicampeón mundial. Por su parte, la Roja se ilusiona con Lamine Yamal y espera que se pueda coronar en la máxima cita futbolística.

Las expectativas por el partido crecen con el pasar de las horas. Te compartimos todos los detalles para comprar los tickets y puedas asistir al Estadio de Nueva York para alentar a su selección, además de vibrar con el show artístico que prepara la FIFA, donde se confirmó el primer show de medio tiempo en la historia de los mundiales y estarán Justin Bieber, Shakira, BTS y Madonna.

EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK, (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- DAZN Mundial transmitirá EN DIRECTO la final de la Copa del Mundo entre España vs. Argentina hoy domingo 19 de julio desde el MetLife Stadium, Nueva York (Nueva Jersey), Estados Unidos. FOTO: X de la selección española.

¿Dónde comprar los tickets para la final del Mundial 2026?

Si quieres comprar las entradas para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, tienes que ingresar a la página web de la FIFA, donde encontrarás tres opciones:

Venta de última hora

Mercado: Residentes globales pueden revender; mexicanos solo pueden intercambiar boletos

Hospitality: Disfruta de una experiencia prémium con un paquete hospitality con entradas.

¿Cuánto cuesta la entrada para la final Argentina vs. España?

Los precios oficiales de los tickets para la final entre Argentina y España por la final del Mundial 2026.

Categoría 1 premium: entre 19.995 y 32.970 dólares.

Hospitalidad Trophy Lounge+: 32.500 dólares.

Hospitalidad Trophy Lounge: 34.500 dólares

La disponibilidad de las entradas es dinámica; los tickets pueden figurar como acabados, pero minutos después el estado cambia debido a la liberación de asientos, devoluciones o la habilitación de nuevas remesas por parte de la FIFA.

¿Cuánto cuestan las entradas VIP para la final del Mundial 2026?

Hospitality es la categoría más premium que ofrece la FIFA para vivir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Incluye boleto, acceso a los salones especiales dentro o alrededor del MetLife Stadium. También podrán disfrutar de comidas y bebidas.

El paquete de Trophy Lounge, el precio figura entre 34.500 dólares y el de Trophy Lounge+ alcanza el valor de 32.500 dólares.

El proveedor autorizado por la FIFA para la comercialización de estos boletos es On Location.