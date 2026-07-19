¡Se quedó con diez! Enzo Fernández fue expulsado en el cierre de la final ante España (Foto: EFE)
¡Se quedó con diez! Enzo Fernández fue expulsado en el cierre de la final ante España (Foto: EFE)

La sufrió un nuevo contratiempo en los instantes finales de la gran final del frente a España. fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla, dejando a la ‘Albiceleste’ con diez jugadores cuando el partido seguía igualado sin goles.

La acción ocurrió en el tramo decisivo del compromiso. El mediocampista cometió una infracción que fue sancionada por el árbitro esloveno Slavko Vincic, quien no dudó en mostrarle la segunda amonestación y, de inmediato, la tarjeta roja.

La expulsión cambió el panorama para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que tuvo que afrontar los últimos minutos del encuentro con un jugador menos frente a una España que buscaba aprovechar la superioridad numérica.

Con Argentina disminuida en el campo, el desenlace de la final ganó aún más tensión, mientras ambos equipos luchaban por conquistar el título del Mundial 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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