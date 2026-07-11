¡Drama total! Haaland abandonó el campo con Noruega 1-2 abajo y rozando la eliminación en el Mundial (Foto: EFE)
¡Drama total! Haaland abandonó el campo con Noruega 1-2 abajo y rozando la eliminación en el Mundial (Foto: EFE)

Antes del inicio del segundo tiempo del alargue, el técnico de Noruega, Stale Solbakken, decidió sustituir a y dio ingreso a Jorgen Larsen para contrarrestar el marcador adverso frente a por los cuartos de final del.

Con el conjunto de Noruega cayendo 1-2 frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026, el delantero abandonó el terreno de juego en lo que podría ser su último partido en la Copa del Mundo. Haaland deja, por ahora, un destacado registro de siete goles en cinco encuentros disputados.

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