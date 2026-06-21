vs. se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por el Grupo H de la . ¿A qué hora empezará la transmisión? En Perú a las 11:00 a.m., mismo horario que Colombia, Venezuela; dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay; una hora menos en México y siete horas más en España, de este domingo 21 de junio del 2026. Además, podrás ver este partido a través de las señales de DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (por Disney Plus) y América TV en señal abierta de Perú. Además, en territorio español, por RTVE. Ojo, no recomendamos Fútbol Libre, señal pirata. No te pierdas de los detalles que te hará vivir Depor.

España vs. Arabia Saudita por la segunda fecha del Mundial 2026. (Video: @sefutbol)
España vs. Arabia Saudita por la segunda fecha del Mundial 2026. (Video: @sefutbol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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