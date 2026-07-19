España respondió con Baena: potente remate puso a prueba a Argentina en la final del Mundial 2026 | (Foto: EFE)
España respondió con Baena: potente remate puso a prueba a Argentina en la final del Mundial 2026 | (Foto: EFE)

La salió decidida a imponer condiciones en el arranque del segundo tiempo de la final del ante . Fiel a su estilo de posesión, toque y regate, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente elaboró una buena jugada colectiva que terminó en los pies de Álex Baena.

El mediocampista no dudó y sacó un potente remate desde fuera del área apenas comenzada la segunda mitad. Sin embargo, el arquero argentino estuvo bien ubicado y controló el disparo sin mayores complicaciones, manteniendo el 0-0 en un encuentro de alta intensidad.

La selección española continúa buscando romper el empate con su juego asociado, mientras que Argentina responde con orden defensivo y seguridad bajo los tres palos en una final que promete emociones hasta el último minuto.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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