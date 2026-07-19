Por las gran final del Mundial 2026, España vs. Argentina miden fuerzas EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS desde el Estadio Nueva York, pactado para este domingo 19 de julio desde las 9:00 p.m. en España, con siete horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. ¿No sabes cómo ver este partidazo? En España lo ves por La 1 RTVE, también en su plataforma de streaming de L1 RTVE Play. En Argentina podrás seguirlo a través de Telefe (Mi Telefe), TyC Sports (TyC Sports Play) y TV Pública, mientras que otros países de Latinoamérica mediante DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Fútbol Libre TV, una de las señales más buscadas, es pirata y no la recomendamos. Sigue el minuto a minuto en la web de Depor.

España vs. Argentina: previa del partido

La escuadra ‘Albiceleste’ pisa el área metropolitana de Nueva York con la firme convicción de revalidar la corona obtenida en Qatar y sellar un histórico bicampeonato. Los pupilos de Lionel Scaloni llegan a esta cita definitiva con el tanque anímico a tope tras sobrevivir a una auténtica guerra en semifinales contra Inglaterra, un duelo resuelto in extremis gracias al cabezazo salvador de Lautaro Martínez a los 92 minutos.

A lo largo del torneo, este plantel ha demostrado una resiliencia de acero, sabiendo sufrir cuando el trámite lo exige y golpeando con precisión quirúrgica en el momento exacto. En el rincón europeo, la ‘Furia Roja’ bajo el mando de Luis de la Fuente vuelve a instalarse en el escenario más importante del planeta balompédico, rompiendo una sequía de dieciséis años desde su época dorada en Sudáfrica 2010.

El combinado ibérico se ha erigido como el máximo exponente del juego asociativo en tierras norteamericanas, deslumbrando a todos con un control de pelota casi hipnótico. El secreto de su éxito ha radicado en la sintonía perfecta entre la pausa de sus experimentados centrocampistas y el vértigo indescifrable que inyectan sus extremos por las bandas.

El tablero de ajedrez táctico nos anticipa una disputa feroz, calculada y milimétrica por el control del círculo central. España propondrá un monólogo desde la tenencia, utilizando a figuras como Rodri y Pedri en rol de directores de orquesta para desgastar físicamente al bloque sudamericano moviendo el balón de lado a lado.

Como contrapropuesta, la medular argentina, sostenida por el despliegue de De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister, activará un sistema de presión inteligente y repliegue ordenado, diseñando trampas para forzar el error europeo y activar contragolpes letales a la velocidad de la luz.

Los duelos individuales sacarán chispas en cada metro cuadrado del recinto. Como es costumbre, la atención global orbitará alrededor de la figura de Lionel Messi, quien buscará guiar a su nación hacia una nueva estrella en lo que perfila como su último gran baile mundialista.

Para neutralizar la magia del capitán argentino, la defensa española estará obligada a firmar un partido sin fisuras. Mientras tanto, en la otra trinchera, la agresividad y el timing de zagueros como Cristian ‘Cuti’ Romero y Lisandro Martínez serán puestos a prueba constantemente ante las incursiones venenosas y el desparpajo de Lamine Yamal y Nico Williams.

Argentina vs. España se enfrentan en la final del Mundial 2026. (Video: AFA)