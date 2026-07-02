vs. se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por los dieciseisavos de final del . ¿A qué hora empezará la transmisión? En España a las 9:00 p.m., con siete horas menos en Perú (2:00 p.m.) y ocho horas menos en México, de este jueves 2 de julio del 2026. Además, podrás ver este partido a través de las señales de DSports (DIRECTV y DGO), TyC Sports y Paramount+ en territorio latinoamericano. Mientras que España por RTVE. Ojo, no recomendamos Fútbol Libre, señal pirata. No te pierdas de los detalles que te hará vivir Depor.

ESPN, España vs. Austria: ver EN DIRECTO en DIRECTV, América TV y DGO. (Video: @sefutbol)
ESPN, España vs. Austria: ver EN DIRECTO en DIRECTV, América TV y DGO. (Video: @sefutbol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC