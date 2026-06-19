ESPN transmitirá el choque entre Brasil vs Haití EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este viernes 19 de junio en el Estadio de Filadelfia, a partir de las 7:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación de Caze TV, GOL Caracol TV, TV Azteca 7 y TyC Sports. No recomendamos Fútbol Libre TV.

ESPN, Brasil vs. Haití: ver Disney Plus en directo y DIRECTV (DSports). (Video: @brasil)

¿Cómo ver ESPN por Disney Plus para seguir Brasil vs. Haití?

Si el partido Brasil vs. Haití es transmitido por ESPN en tu país, puedes verlo a través de Disney Plus siempre que tu plan incluya acceso a los canales y eventos deportivos de ESPN. Solo debes ingresar a la aplicación de Disney+, dirigirte a la sección ESPN y seleccionar la transmisión en vivo del encuentro. La disponibilidad de los eventos depende de la región y del plan contratado.

¿Cómo ver ESPN por cable para seguir Brasil vs. Haití?

Los usuarios de televisión por suscripción pueden acceder al partido sintonizando ESPN en la grilla de canales de su operador de cable o satélite. Empresas como DIRECTV, Claro TV, Movistar TV, Tigo, Flow, entre otras, suelen incluir ESPN dentro de sus paquetes deportivos o básicos, dependiendo del país. Una vez ubicado el canal ESPN correspondiente, podrás seguir la transmisión en vivo del Mundial 2026.

¿Cómo ver ESPN por internet para seguir Brasil vs. Haití?

Otra opción es ingresar desde una computadora, teléfono móvil, tablet o Smart TV a Disney Plus y acceder a la sección ESPN con tu cuenta activa. También algunos operadores de televisión de paga permiten autenticar tu suscripción en aplicaciones y plataformas digitales de ESPN para ver la señal en vivo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Cómo ver ESPN en Smart TV para seguir Brasil vs. Haití?

Si tienes un Smart TV compatible, descarga la aplicación de Disney Plus, inicia sesión con tu cuenta y accede al apartado ESPN. Desde allí podrás encontrar los eventos deportivos en vivo disponibles en tu región, incluido el Brasil vs. Haití si forma parte de la programación del canal.

¿Cómo ver ESPN desde celular o tablet para seguir Brasil vs. Haití?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro descargando la aplicación de Disney Plus en dispositivos Android o iPhone. Tras iniciar sesión, bastará con ingresar a la pestaña ESPN y seleccionar la transmisión en vivo del partido. Esta alternativa permite ver el Mundial 2026 desde cualquier lugar con acceso a internet.

¿Cómo ver ESPN online desde una computadora para seguir Brasil vs. Haití?

Para quienes prefieran seguir el partido desde una PC o laptop, solo es necesario ingresar al sitio web oficial de Disney Plus, iniciar sesión y acceder al contenido de ESPN disponible en la plataforma. De esta manera, podrás disfrutar del Brasil vs. Marruecos en directo sin necesidad de utilizar televisión tradicional.