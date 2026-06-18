ESPN transmitirá el choque entre Canadá vs. Qatar EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en Disney Plus. Recuerda que este evento está programado para el jueves 18 de junio en el Estadio Vancouver, a partir de las 5:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora más en Bolivia; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación de América TV, América TVGO, Caracol TV, TV Azteca 7, Telefe y DSports (DIRECTV y DGO), según el país. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Canadá vs. Qatar chocan por la fecha 2 del Mundial 2026. (Video: Selección de Canadá)

¿Cómo ver ESPN por Disney Plus para seguir Canadá vs. Qatar?

Si ESPN transmite el partido entre Canadá vs. Qatar en tu país, podrás verlo mediante Disney Plus. Solo debes ingresar a la plataforma con una suscripción que incluya los canales deportivos de ESPN, acceder a la sección de deportes en vivo y seleccionar la transmisión del encuentro.

¿Cómo ver ESPN por cable para seguir Canadá vs. Qatar?

La manera más tradicional de acceder a ESPN es mediante un servicio de televisión por cable o satélite. Operadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, Flow, Telecentro y otros incluyen ESPN dentro de sus paquetes, permitiendo seguir el partido en vivo desde el televisor.

¿Cómo ver ESPN por internet para seguir Canadá vs. Qatar?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante internet a través de Disney Plus, plataforma que ofrece la programación de ESPN en los países donde el servicio está habilitado. Solo se requiere una conexión estable y una suscripción activa.

¿Cómo ver ESPN desde el celular para seguir Canadá vs. Qatar?

Quienes deseen ver el partido desde un smartphone pueden descargar la aplicación de Disney Plus para Android o iPhone. Luego de iniciar sesión, deberán ingresar a la sección ESPN y buscar la transmisión en vivo del compromiso.

¿Cómo ver ESPN desde una tablet para seguir Canadá vs. Qatar?

Las tablets también permiten acceder a la cobertura del encuentro mediante la aplicación oficial de Disney Plus. Esta alternativa ofrece la posibilidad de seguir el partido desde cualquier lugar con acceso a internet.

¿Cómo ver ESPN en Smart TV para seguir Canadá vs. Qatar?

Los usuarios de Smart TV pueden instalar la aplicación de Disney Plus, iniciar sesión y acceder a la sección ESPN para disfrutar del partido entre Canadá y Qatar en una pantalla más grande y con todas las comodidades del hogar.

¿Cómo ver ESPN desde una PC o laptop para seguir Canadá vs. Qatar?

Otra opción consiste en ingresar al sitio oficial de Disney Plus desde una computadora. Una vez dentro de la plataforma, podrás acceder a los contenidos deportivos de ESPN y seguir el encuentro en directo.

¿Cómo ver ESPN mediante un operador de TV para seguir Canadá vs. Qatar?

Muchos proveedores de televisión permiten acceder a ESPN tanto desde el decodificador como desde sus aplicaciones móviles y plataformas online. De esta manera, los usuarios pueden seguir el partido en vivo dentro o fuera de casa utilizando las credenciales de su servicio contratado.

¿Cómo ver ESPN en múltiples dispositivos para seguir Canadá vs. Qatar?

Dependiendo del plan contratado, Disney Plus permite acceder al contenido de ESPN desde distintos dispositivos, como celulares, tablets, computadoras y Smart TV. Así, los aficionados pueden elegir la forma más cómoda para seguir el duelo entre Canadá y Qatar por el Mundial 2026.