Desde el Atlanta Stadium, España vs. Arabia Saudita jugarán EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la primera fecha de la Copa del Mundo 2026. Revisa la programación de este compromiso en la siguiente nota. ¿Dónde ver la transmisión? Podrás ver este partido a través de las señales de DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (por Disney Plus) y América TV en señal abierta de Perú. Además, en territorio español, por RTVE. Ojo, no recomendamos Fútbol Libre, señal pirata. ¿A qué hora empieza? En Perú a las 11:00 a.m., mismo horario que Colombia, Venezuela; dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay; una hora menos en México y siete horas más en España, de este domingo 21 de junio del 2026.

España vs. Arabia Saudita por la segunda fecha del Mundial 2026. (Video: @sefutbol)

¿Cómo ver ESPN por Disney Plus para seguir España vs. Arabia Saudita?

Si ESPN transmite el partido entre España vs. Arabia Saudita en tu país, podrás verlo mediante Disney Plus. Solo debes ingresar a la plataforma con una suscripción que incluya los canales deportivos de ESPN, acceder a la sección de deportes en vivo y seleccionar la transmisión del encuentro.

¿Cómo ver ESPN por cable para seguir España vs. Arabia Saudita?

La manera más tradicional de acceder a ESPN es mediante un servicio de televisión por cable o satélite. Operadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, Flow, Telecentro y otros incluyen ESPN dentro de sus paquetes, permitiendo seguir el partido en vivo desde el televisor.

¿Cómo ver ESPN por internet para seguir España vs. Arabia Saudita?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante internet a través de Disney Plus, plataforma que ofrece la programación de ESPN en los países donde el servicio está habilitado. Solo se requiere una conexión estable y una suscripción activa.

¿Cómo ver ESPN desde el celular para seguir España vs. Arabia Saudita?

Quienes deseen ver el partido desde un smartphone pueden descargar la aplicación de Disney Plus para Android o iPhone. Luego de iniciar sesión, deberán ingresar a la sección ESPN y buscar la transmisión en vivo del compromiso.

¿Cómo ver ESPN desde una tablet para seguir España vs. Arabia Saudita?

Las tablets también permiten acceder a la cobertura del encuentro mediante la aplicación oficial de Disney Plus. Esta alternativa ofrece la posibilidad de seguir el partido desde cualquier lugar con acceso a internet.

¿Cómo ver ESPN en Smart TV para seguir España vs. Arabia Saudita?

Los usuarios de Smart TV pueden instalar la aplicación de Disney Plus, iniciar sesión y acceder a la sección ESPN para disfrutar del partido entre España vs. Arabia Saudita en una pantalla más grande y con todas las comodidades del hogar.

¿Cómo ver ESPN desde una PC o laptop para seguir España vs. Arabia Saudita?

Otra opción consiste en ingresar al sitio oficial de Disney Plus desde una computadora. Una vez dentro de la plataforma, podrás acceder a los contenidos deportivos de ESPN y seguir el encuentro en directo.

¿Cómo ver ESPN mediante un operador de TV para seguir España vs. Arabia Saudita?

Muchos proveedores de televisión permiten acceder a ESPN tanto desde el decodificador como desde sus aplicaciones móviles y plataformas online. De esta manera, los usuarios pueden seguir el partido en vivo dentro o fuera de casa utilizando las credenciales de su servicio contratado.

¿Cómo ver ESPN en múltiples dispositivos para seguir España vs. Arabia Saudita?

Dependiendo del plan contratado, Disney Plus permite acceder al contenido de ESPN desde distintos dispositivos, como celulares, tablets, computadoras y Smart TV. Así, los aficionados pueden elegir la forma más cómoda para seguir el duelo entre España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026.