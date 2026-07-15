ESPN transmitirá el choque entre Argentina vs. Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta, a partir de las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), podrás seguir la televisación de TyC Sports, Mi Telefe y TV Pública para todo el pueblo argentino. No recomendamos Pelota Libre TV.

Previa del Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026:

El planeta fútbol se paralizará este miércoles 15 de julio cuando el reloj marque el inicio de una de las rivalidades más encarnizadas de la historia de las Copas del Mundo. Argentina e Inglaterra se verán las caras en unas vibrantes semifinales, en un choque de proporciones épicas que definirá al primer gran finalista de la edición 2026. Este cruce no solo pone en juego el boleto al partido decisivo, sino que revive una tensión competitiva que ha marcado capítulos imborrables en los certámenes mundialistas.

La “Albiceleste” aterriza en esta instancia con la chapa de vigente campeona y números que respaldan su seria candidatura para el bicampeonato. Tras sortear el candado táctico de Suiza en cuartos de final, los sudamericanos ostentan un impresionante 64% de posesión promedio en lo que va del torneo y apenas han concedido dos tantos en contra en cinco partidos. La brújula del equipo sigue siendo Lionel Messi, quien lidera las estadísticas de pases clave en el último tercio, siendo el gran encargado de romper líneas frente a defensas cerradas.

Por su parte, la escuadra de los “Tres Leones” llega a este compromiso convertida en una verdadera máquina de transiciones letales bajo la dirección de Thomas Tuchel. Tras superar el durísimo escollo que representó Noruega, los británicos presumen de ser uno de los equipos más punzantes del certamen, promediando más de 12 remates al arco por encuentro. El peso ofensivo recae sobre un Jude Bellingham en estado de gracia y la contundencia de Harry Kane, quienes juntos han tenido participación directa en el 70% de las anotaciones inglesas.

El desarrollo del encuentro promete ser un fascinante choque de pizarras donde la batalla por el mediocampo dictará la balanza del juego. Argentina buscará adueñarse de la medular a través del buen pie de Enzo Fernández y la dinámica de Rodrigo De Paul, intentando tejer telarañas de pases cortos para anestesiar el vértigo europeo. En respuesta, Inglaterra planteará un bloque asfixiante con Declan Rice como eje en la recuperación, diseñado milimétricamente para interceptar el esférico y lanzar contragolpes supersónicos por los costados.

¿Cómo ver ESPN y Disney+ Premium para ver Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026?

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina vs. Inglaterra podrá seguirse EN VIVO a través de ESPN y Disney+ Premium en gran parte de Sudamérica. El encuentro se disputará este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta de Arlington, Texas, y forma parte de los partidos incluidos en la cobertura especial de ESPN para la Copa del Mundo 2026.

Los usuarios que cuenten con una suscripción activa a Disney+ Premium podrán ver la transmisión en vivo desde cualquier dispositivo compatible, como teléfonos móviles, tablets, computadoras, Smart TV y consolas de videojuegos. Basta con ingresar a la aplicación de Disney+, acceder con la cuenta correspondiente y seleccionar la señal de ESPN disponible minutos antes del inicio del encuentro.

Además de la transmisión del partido, ESPN ofrecerá una cobertura completa con la previa, análisis, comentarios en tiempo real y el resumen posterior al compromiso. Disney+ Premium también permitirá acceder a la programación especial del Mundial 2026, incluyendo contenidos exclusivos y otros encuentros del torneo disponibles dentro del plan.

¿Cómo ver Argentina vs. Inglaterra por ESPN y Disney+ Premium?

Para seguir el partido, solo debes contar con una suscripción al Plan Premium de Disney+, disponible en los países de Sudamérica donde ESPN posee los derechos de transmisión del Mundial 2026. Una vez iniciada la sesión, dirígete a la sección de deportes o al carrusel principal, donde aparecerá la transmisión EN VIVO de la semifinal entre Argentina vs. Inglaterra.

¿Qué ofrece Disney+ Premium durante el Mundial 2026?

Además de esta semifinal, Disney+ Premium incluye una selección de partidos del Mundial 2026, entre ellos encuentros de la fase de grupos, rondas eliminatorias, las semifinales y la gran final. La plataforma también ofrece programación de ESPN con análisis, entrevistas, repeticiones y contenido exclusivo relacionado con la Copa del Mundo.

¿En qué dispositivos puedo ver Argentina vs. Inglaterra por Disney+ Premium?

El partido podrá verse en Smart TV, celulares Android y iPhone, tablets, computadoras mediante navegador web y dispositivos de streaming compatibles con la aplicación de Disney+. Solo es necesario disponer de una conexión estable a internet y una suscripción activa al Plan Premium.

¿A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra?

El encuentro entre España y Francia se jugará este miércoles 15 de julio a las 2:00 p.m. en Perú, 4:00 p.m. en Argentina, 1:00 p.m. en México, 4:00 p.m. (ET) en Estados Unidos y 9:00 p.m. en España, en busca de un lugar en la final del Mundial 2026.

Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. (Video: AFA)