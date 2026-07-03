KANSAS CITY, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 03/07/2026.- Cobertura oficial de ESPN (DISNEY PLUS) EN VIVO GRATIS para mirar el partido Colombia vs. Ghana hoy por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. FOTO DE ALEXANDRE MARTINS PARA AFP
KANSAS CITY, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 03/07/2026.- Cobertura oficial de ESPN (DISNEY PLUS) EN VIVO GRATIS para mirar el partido Colombia vs. Ghana hoy por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. FOTO DE ALEXANDRE MARTINS PARA AFP

Durante la fase de grupos, Colombia construyó una candidatura silenciosa. No necesitó grandes titulares para terminar por delante de Portugal en el Grupo K, ni depender exclusivamente de una figura para avanzar como líder. Ahora llega el momento que suele separar a los equipos competitivos de los aspirantes reales: las eliminatorias. Este viernes 3 de julio (20:30 horas de Bogotá; 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT), la selección de Néstor Lorenzo enfrentará a Ghana en el Kansas City Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo que pondrá frente a frente el talento ofensivo de Luis Díaz, la experiencia de James Rodríguez y el poder físico de un conjunto africano acostumbrado a competir en escenarios de máxima exigencia.

La Tricolor cerró la primera ronda sin derrotas y con una de las mejores defensas del campeonato. Ghana, por su parte, encontró el camino a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros y buscará dar otro golpe en el torneo. Para los aficionados de Sudamérica, ESPN y Disney+ Premium ofrecerán la transmisión oficial EN VIVO por televisión y streaming.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Colombia y Ghana para gran parte de Sudamérica. La cobertura incluirá programas previos, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y la narración completa de este compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Si prefieres seguir el encuentro por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y una programación especial dedicada a la fase eliminatoria del Mundial.

Canales de ESPN Latinoamérica para ver Colombia vs. Ghana

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Colombia vs. Ghana por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 complementará la cobertura del Mundial 2026 en distintos mercados de América Latina. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al partido mediante esta señal alternativa además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.

Canales de ESPN 2 para ver Colombia vs. Ghana

PaísesESPN 2Streaming
ArgentinaDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
VenezuelaSimple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SDDisney+ Premium
ParaguayPersonal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium
MéxicoSky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura integral de la Copa Mundial FIFA 2026.

Dispositivos compatibles con Disney+ Premium

  • Smart TV Samsung
  • Smart TV LG
  • Android TV
  • Apple TV
  • Roku
  • Amazon Fire TV Stick
  • Chromecast
  • Computadoras Windows y Mac
  • Teléfonos Android
  • iPhone
  • Tablets Android
  • iPad

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

PaísPlan mensual
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
ColombiaCOP $49.900
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
UruguayUSD $26.99
VenezuelaUSD $16.99
ParaguayUSD $16.99
BoliviaUSD $16.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

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  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
  • ESPN y ESPN 3
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  • Calidad hasta 4K Ultra HD
  • Dolby Vision y Dolby Atmos
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  • Eventos deportivos exclusivos

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Colombia vs. Ghana por la Copa Mundial FIFA 2026

DetalleInformación
FechaViernes 3 de julio de 2026
PartidoColombia vs. Ghana
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final)
Hora Colombia8:30 p.m.
Hora Perú y Ecuador8:30 p.m.
Hora Venezuela y Bolivia9:30 p.m.
Hora Chile10:30 p.m.
Hora Argentina, Uruguay y Paraguay10:30 p.m.
Hora México (CT)7:30 p.m.
Hora Estados Unidos9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT
Hora España3:30 a.m. del sábado 4 de julio
TV LatinoaméricaESPN y ESPN 2
StreamingDisney+ Premium
EstadioKansas City Stadium
CiudadKansas City, Estados Unidos

Comentario del redactor: “Colombia llega a la fase eliminatoria con argumentos que van más allá de los resultados. El equipo de Néstor Lorenzo mostró equilibrio, fortaleza defensiva y una identidad reconocible durante la fase de grupos. Ghana representa un desafío distinto, marcado por la intensidad física y la velocidad de sus atacantes, pero la Tricolor confía en la jerarquía de Luis Díaz, la visión de James Rodríguez y el desequilibrio de Jhon Arias para sostener su candidatura en el Mundial 2026. El margen de error desapareció y cada detalle empieza a tener peso de clasificación”.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en fútbol internacional, Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, canales de TV y plataformas de streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y acumula 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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