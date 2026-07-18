ESPN transmitirá el encuentro entre Francia vs. Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este compromiso está programado para el sábado 18 de julio en el Estadio Miami, a partir de las 4:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), en Perú también podrás seguir la transmisión por América TV y América TVGO, mientras que en Argentina estará disponible mediante TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mi Telefe y TV Pública. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Previa por el Mundial 2026: Francia vs. Inglaterra

¿Qué canal de ESPN transmite Francia vs. Inglaterra?

El partido entre Francia e Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026 podrá seguirse a través de ESPN en varios países de Latinoamérica, dependiendo de la programación de cada región. La cadena deportiva ofrecerá una cobertura completa con la previa, el relato del encuentro, el análisis de los especialistas y el resumen posterior.

¿Cómo ver Francia vs. Inglaterra por ESPN EN VIVO?

Los usuarios que cuenten con un operador de televisión por suscripción que incluya ESPN podrán disfrutar del partido en vivo desde su televisor. Además de la transmisión del encuentro, la señal contará con programas especiales dedicados al Mundial 2026, análisis tácticos y la participación de su equipo de comentaristas.

¿Cómo ver Francia vs. Inglaterra por Disney+ Premium desde el celular?

Para ver el partido desde un teléfono móvil solo es necesario descargar la aplicación de Disney+, iniciar sesión con una cuenta que tenga contratado el Plan Premium y acceder a la sección de ESPN. Desde allí podrás seguir la transmisión en directo del encuentro con la misma cobertura disponible en televisión.

¿Cómo descargar la aplicación de Disney+ Premium para ver Francia vs. Inglaterra?

La aplicación de Disney+ está disponible de forma gratuita en Google Play Store para Android y en la App Store para iPhone y iPad. Una vez instalada, los usuarios con una suscripción al Plan Premium podrán acceder a las transmisiones deportivas de ESPN, incluyendo los partidos del Mundial 2026 que formen parte de su programación.

¿En qué dispositivos puedo ver Disney+ Premium?

Disney+ Premium es compatible con computadoras, celulares Android, iPhone, tablets, Smart TV, Apple TV, Android TV, Chromecast, Amazon Fire TV, Roku y consolas de videojuegos compatibles. Esto permite disfrutar del Francia vs. Inglaterra desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Necesito tener televisión por cable para ver Francia vs. Inglaterra en Disney+ Premium?

No. Si cuentas con una suscripción activa a Disney+ Plan Premium, podrás acceder a las transmisiones deportivas de ESPN sin necesidad de contratar un servicio de televisión por cable. Solo necesitarás una conexión estable a internet y un dispositivo compatible para seguir el partido en vivo.

¿Disney+ Premium transmite todos los partidos del Mundial 2026?

La plataforma Disney+ Plan Premium transmite una selección de partidos del Mundial 2026 a través de ESPN, pero no ofrece los 104 encuentros del torneo. La cantidad de partidos disponibles depende de los derechos adquiridos para cada país de Latinoamérica.

¿ESPN transmite todos los partidos del Mundial 2026?

No. ESPN emite una selección de encuentros del Mundial 2026, cuya programación varía según el país. Los aficionados deben consultar la grilla oficial de ESPN para confirmar qué partidos estarán disponibles en su territorio, incluido el duelo entre Francia e Inglaterra.

¿Cuánto cuesta Disney+ Premium para ver el Mundial 2026?

El precio de Disney+ Plan Premium varía según el país donde se contrate el servicio. Este plan es el que incluye las transmisiones deportivas de ESPN, por lo que se recomienda revisar la tarifa vigente en el sitio oficial de Disney+ antes de contratar la suscripción.

¿Cómo contratar Disney+ Premium para ver Francia vs. Inglaterra?

Para contratar Disney+ Premium debes ingresar al sitio oficial de Disney+, crear una cuenta o iniciar sesión, elegir el Plan Premium y completar el proceso de pago. Una vez activada la suscripción, tendrás acceso a la sección de ESPN y podrás ver los partidos del Mundial 2026 incluidos en la programación de la plataforma.

¿Francia vs. Inglaterra se puede ver en Smart TV mediante Disney+ Premium?

Sí. El encuentro podrá verse desde Smart TV compatibles con la aplicación de Disney+, siempre que el usuario tenga contratado el Plan Premium. Solo será necesario abrir la aplicación, ingresar a la sección de ESPN y seleccionar la transmisión en vivo del partido.

¿Cómo iniciar sesión en Disney+ Premium para ver el Mundial 2026?

Abre la aplicación o el sitio web de Disney+, introduce el correo electrónico y la contraseña asociados a tu cuenta y accede al contenido de ESPN incluido en el Plan Premium. Desde allí podrás ingresar a la transmisión en directo del Francia vs. Inglaterra y del resto de los partidos disponibles del Mundial 2026.

¿Qué incluye la suscripción a Disney+ Premium durante el Mundial 2026?

El Plan Premium de Disney+ ofrece acceso al catálogo completo de entretenimiento de la plataforma y a los contenidos deportivos de ESPN disponibles en cada país, incluyendo partidos seleccionados del Mundial 2026, programas de análisis, previas, resúmenes y coberturas especiales.

¿Se puede ver Francia vs. Inglaterra en vivo desde una tablet o computadora con Disney+ Premium?

Sí. Los usuarios pueden seguir el encuentro desde una computadora mediante un navegador web o desde una tablet utilizando la aplicación oficial de Disney+. En ambos casos será necesario contar con una suscripción activa al Plan Premium para acceder a la señal de ESPN.

¿En qué países está disponible Disney+ Premium para ver el Mundial 2026?

Disney+ Premium, con la señal de ESPN, está disponible en la mayoría de países de América Latina, aunque la programación de partidos puede variar según los derechos de transmisión en cada mercado. Antes del partido, se recomienda consultar la disponibilidad específica para tu país.

Francia vs. Inglaterra se enfrentan por el tecer puesto del Mundial 2026. (Video: Selección de Francia)