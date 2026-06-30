ESPN transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de . Recuerda que este evento está programado para este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, a partir de las 8:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), podrás seguir la televisación de TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa y ViX Premium, para todo el pueblo mexicano. No recomendamos Fútbol Libre TV.

ESPN EN VIVO, México vs. Ecuador gratis vía Disney Plus: cómo ver partido por DIRECTV y DGO. (Video: @latriecu)
ESPN EN VIVO, México vs. Ecuador gratis vía Disney Plus: cómo ver partido por DIRECTV y DGO. (Video: @latriecu)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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