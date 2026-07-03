Durante la fase de grupos, Colombia construyó una candidatura silenciosa. No necesitó grandes titulares para terminar por delante de Portugal en el Grupo K, ni depender exclusivamente de una figura para avanzar como líder. Ahora llega el momento que suele separar a los equipos competitivos de los aspirantes reales: las eliminatorias. Este viernes 3 de julio (20:30 horas de Bogotá; 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT) , la selección de Néstor Lorenzo enfrentará a Ghana en el Kansas City Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo que pondrá frente a frente el talento ofensivo de Luis Díaz, la experiencia de James Rodríguez y el poder físico de un conjunto africano acostumbrado a competir en escenarios de máxima exigencia.

La Tricolor cerró la primera ronda sin derrotas y con una de las mejores defensas del campeonato. Ghana, por su parte, encontró el camino a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros y buscará dar otro golpe en el torneo. Para los aficionados de Sudamérica, ESPN y Disney+ Premium ofrecerán la transmisión oficial EN VIVO por televisión y streaming.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Colombia y Ghana para gran parte de Sudamérica. La cobertura incluirá programas previos, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y la narración completa de este compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Si prefieres seguir el encuentro por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y una programación especial dedicada a la fase eliminatoria del Mundial.

Canales de ESPN Latinoamérica para ver Colombia vs. Ghana

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD Disney+ Premium Venezuela DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD Disney+ Premium Paraguay Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Colombia vs. Ghana por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 complementará la cobertura del Mundial 2026 en distintos mercados de América Latina. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al partido mediante esta señal alternativa además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.

Canales de ESPN 2 para ver Colombia vs. Ghana

Países ESPN 2 Streaming Argentina DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Venezuela Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD Disney+ Premium Paraguay Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium México Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura integral de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Colombia vs. Ghana por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Fecha Viernes 3 de julio de 2026 Partido Colombia vs. Ghana Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final) Hora Colombia 8:30 p.m. Hora Perú y Ecuador 8:30 p.m. Hora Venezuela y Bolivia 9:30 p.m. Hora Chile 10:30 p.m. Hora Argentina, Uruguay y Paraguay 10:30 p.m. Hora México (CT) 7:30 p.m. Hora Estados Unidos 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT Hora España 3:30 a.m. del sábado 4 de julio TV Latinoamérica ESPN y ESPN 2 Streaming Disney+ Premium Estadio Kansas City Stadium Ciudad Kansas City, Estados Unidos

Comentario del redactor: “Colombia llega a la fase eliminatoria con argumentos que van más allá de los resultados. El equipo de Néstor Lorenzo mostró equilibrio, fortaleza defensiva y una identidad reconocible durante la fase de grupos. Ghana representa un desafío distinto, marcado por la intensidad física y la velocidad de sus atacantes, pero la Tricolor confía en la jerarquía de Luis Díaz, la visión de James Rodríguez y el desequilibrio de Jhon Arias para sostener su candidatura en el Mundial 2026. El margen de error desapareció y cada detalle empieza a tener peso de clasificación”.

Colombia y Ghana se enfrentan esteviernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, Deportes RCN. Win Sports, Ditu, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports, Universo y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)