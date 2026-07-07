La ha construido una de las campañas más sólidas del Mundial FIFA 2026 gracias al liderazgo de James Rodríguez, el desequilibrio de Luis Díaz y la firmeza defensiva de Davinson Sánchez y Jhon Lucumí. Ahora, la Tricolor se mide ante Suiza, una de las revelaciones del torneo que terminó como líder de su grupo y llega impulsada por la experiencia de Granit Xhaka, Manuel Akanji y Breel Embolo. El duelo Colombia vs. Suiza definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final y mantendrá vivo el sueño de alcanzar una histórica presencia entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo.

Para los aficionados de Sudamérica, ESPN y Disney+ Premium transmitirán Colombia vs. Suiza EN VIVO por televisión y streaming este martes 7 de julio, en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Colombia y Suiza para gran parte de Sudamérica. La cobertura incluirá programación previa, análisis táctico, estadísticas en tiempo real, entrevistas exclusivas y la narración completa de uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final.

Los usuarios que prefieran seguir el partido por internet podrán acceder a la señal en vivo mediante Disney+ Premium, plataforma que ofrecerá una cobertura especial dedicada a la fase eliminatoria de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales de ESPN Latinoamérica para ver Colombia vs. Suiza

PaísESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Colombia vs. Suiza por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 complementará la cobertura de la fase eliminatoria del Mundial en distintos mercados de América Latina. Dependiendo del operador contratado y del país de residencia, los usuarios también podrán encontrar la transmisión mediante esta señal deportiva.

Canales de ESPN 2 para ver Colombia vs. Suiza

PaísESPN 2Streaming
ArgentinaDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 622 SD/HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
VenezuelaSimple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SDDisney+ Premium
ParaguayPersonal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium
MéxicoSky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde Smart TV, teléfonos móviles, tablets, computadoras y dispositivos de streaming compatibles. La plataforma ofrecerá la señal en vivo, repeticiones, contenido exclusivo, análisis especializados y una cobertura completa de los octavos de final.

Dispositivos compatibles con Disney+ Premium

  • Smart TV Samsung
  • Smart TV LG
  • Android TV
  • Apple TV
  • Roku
  • Amazon Fire TV Stick
  • Chromecast
  • Computadoras Windows y Mac
  • Teléfonos Android
  • iPhone
  • Tablets Android
  • iPad

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

PaísPlan mensual
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
ColombiaCOP $49.900
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
UruguayUSD $26.99
VenezuelaUSD $16.99
ParaguayUSD $16.99
BoliviaUSD $16.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

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  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
  • ESPN y ESPN 3
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  • Dolby Vision y Dolby Atmos
  • Cuatro dispositivos simultáneos
  • Eventos deportivos exclusivos

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Colombia vs. Suiza por la Copa Mundial FIFA 2026

DetalleInformación
FechaMartes 7 de julio de 2026
PartidoColombia vs. Suiza
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final)
Hora Colombia3:00 p.m.
Hora Perú y Ecuador3:00 p.m.
Hora Venezuela y Bolivia4:00 p.m.
Hora Chile5:00 p.m.
Hora Argentina, Uruguay y Paraguay6:00 p.m.
Hora México (CT)2:00 p.m.
Hora Estados Unidos4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT
Hora España10:00 p.m.
TV LatinoaméricaESPN y ESPN 2
StreamingDisney+ Premium
EstadioBC Place
CiudadVancouver, Canadá
GOL CARACOL, CANAL, RCN, DIRECTV, ESPN, TELEMUNDO DEPORTES EN VIVO — ver partido Colombia vs. Suiza por TV y Online | VIDEO
Colombia y Suiza se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio BC Place Vancouver de Vancouver, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, DGO, RCN Televisión, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)

Análisis de Noé Yactayo

“Colombia ha llegado a la fase eliminatoria respaldada por algo más valioso que los resultados: la sensación de ser un equipo que sabe exactamente a qué juega. La selección de Néstor Lorenzo ha encontrado equilibrio entre experiencia y energía, con James Rodríguez administrando los tiempos del partido y Luis Díaz aportando desequilibrio en los metros finales. La victoria sobre Ghana confirmó que la Tricolor puede imponerse incluso cuando los espacios son reducidos y la presión aumenta.

Suiza representa un desafío diferente. Es una selección que rara vez pierde el orden, que se siente cómoda defendiendo cerca de su área y que cuenta con futbolistas acostumbrados a competir en las principales ligas de Europa. Granit Xhaka y Manuel Akanji lideran una estructura colectiva muy difícil de romper. Por eso, más que un partido de grandes diferencias, se perfila como una batalla de detalles. La eficacia en las áreas y la capacidad para gestionar los momentos de tensión podrían terminar definiendo cuál de las dos selecciones continúa su camino hacia los cuartos de final del Mundial 2026″.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en fútbol internacional, Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, canales de TV y plataformas de streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y acumula 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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