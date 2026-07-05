México se medirá contra Inglaterra, hoy domingo 5 de julio, por los octavos de final del Mundial 2026, en el Estadio Azteca. El compromiso, que promete estar plasmado de emociones, empezará a las 6:00 p.m. (horario mexicano), 7:00 p.m. en Bogotá, Lima y Quito. La Tri buscará hacer historia y continuar con las celebraciones en la Copa del Mundo donde son anfitriones. Una tarea complicada, pero no imposible. Al frente tendrán a Inglaterra, de Jude Bellingham y Harry Kane.
Si bien Inglaterra tuvo destellos de buen fútbol, cuenta con estrellas que te pueden cambiar el trámite del partido en cuestión de segundos. Además, Thomas Tuchel es un entrenador que se adapta a las exigencias de su rival. Puede retroceder sus líneas para invitar a México, que será local, a tomar el control del balón.
Para los aficionados de Sudamérica que quieran disfrutar del partido entre México contra Inglaterra, tienen que seguir EN VIVO a ESPN y Disney+ Premium, responsables de la cobertura oficial por televisión y streaming.
¿Cómo ver ESPN EN VIVO, México vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026?
ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre México vs. Inglaterra para gran parte de Sudamérica. La cobertura incluirá programas previos, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y la narración completa de este compromiso correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.
Si prefieres seguir el encuentro por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y una programación especial dedicada a la fase eliminatoria del Mundial.
Canales de ESPN Latinoamérica para ver México vs. Inglaterra
|Países
|ESPN Latinoamérica
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, México vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026?
ESPN 2 complementará la cobertura del Mundial 2026 en distintos mercados de América Latina. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al partido mediante esta señal alternativa, además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.
Canales de ESPN 2 para ver México vs. Inglaterra
|Países
|ESPN 2
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
|México
|Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD
|Disney+ Premium
¿Cómo ver Disney+ Premium EN VIVO, México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.
Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura integral de la Copa Mundial FIFA 2026.
Dispositivos compatibles con Disney+ Premium
- Smart TV Samsung
- Smart TV LG
- Android TV
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- Roku
- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
- Computadoras Windows y Mac
- Teléfonos Android
- iPhone
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Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica
|País
|Plan mensual
|Argentina
|$18.399 ARS
|Chile
|$14.190 CLP
|Colombia
|COP $49.900
|Ecuador
|USD $11.99
|Perú
|S/ 34.90
|México
|$319 MXN
|Uruguay
|USD $26.99
|Venezuela
|USD $16.99
|Paraguay
|USD $16.99
|Bolivia
|USD $16.99
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Horario, TV y dónde ver EN VIVO México vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026
|Detalle
|Información
|Fecha
|Domingo 5 de julio de 2026
|Partido
|México vs. Inglaterra
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final)
|Hora Colombia
|7:00 p.m.
|Hora Perú y Ecuador
|7:00 p.m.
|Hora Venezuela y Bolivia
|8:00 p.m.
|Hora Chile
|8:00 p.m.
|Hora Argentina, Uruguay y Paraguay
|9:00 p.m.
|Hora México (CT)
|6:00 p.m.
|Hora Estados Unidos
|8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT
|Hora España
|2:00 a.m. (día siguiente)
|TV Latinoamérica
|ESPN y ESPN 2
|Streaming
|Disney+ Premium
|Estadio
|Estadio Azteca
|Ciudad
|Ciudad de México, México