Desde el Dallas Stadium, vs. jugarán EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la primera fecha de la 2026. Revisa la programación de este compromiso en la siguiente nota. ¿Dónde ver la transmisión? Podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN por Disney Plus. Además, en territorio peruano por América TV, que es señal abierta. Ojo, no recomendamos Fútbol Libre, señal pirata. ¿A qué hora empieza? En Perú a las 3:00 p.m., igual que en Colombia y Ecuador; dos horas más en Brasil, Argentina, Uruguay y una hora menos en México, de este miércoles 17 de junio del 2026.

ESPN EN VIVO, Inglaterra vs Croacia: ver EN DIRECTO en DIRECTV, Disney Plus y América TV. (Video: Selección inglesa)
ESPN, Inglaterra vs Croacia: ver EN DIRECTO en DIRECTV, Disney Plus y América TV. (Video: Selección inglesa)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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