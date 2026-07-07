La selección de Colombia ha construido una de las campañas más sólidas del Mundial FIFA 2026 gracias al liderazgo de James Rodríguez, el desequilibrio de Luis Díaz y la firmeza defensiva de Davinson Sánchez y Jhon Lucumí. Ahora, la Tricolor se mide ante Suiza, una de las revelaciones del torneo que terminó como líder de su grupo y llega impulsada por la experiencia de Granit Xhaka, Manuel Akanji y Breel Embolo. El duelo Colombia vs. Suiza definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final y mantendrá vivo el sueño de alcanzar una histórica presencia entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo.

Para los aficionados de Sudamérica, ESPN y Disney+ Premium transmitirán Colombia vs. Suiza EN VIVO por televisión y streaming este martes 7 de julio, en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Colombia y Suiza para gran parte de Sudamérica. La cobertura incluirá programación previa, análisis táctico, estadísticas en tiempo real, entrevistas exclusivas y la narración completa de uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final.

Los usuarios que prefieran seguir el partido por internet podrán acceder a la señal en vivo mediante Disney+ Premium, plataforma que ofrecerá una cobertura especial dedicada a la fase eliminatoria de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales de ESPN Latinoamérica para ver Colombia vs. Suiza

País ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD Disney+ Premium Venezuela DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD Disney+ Premium Paraguay Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Colombia vs. Suiza por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 complementará la cobertura de la fase eliminatoria del Mundial en distintos mercados de América Latina. Dependiendo del operador contratado y del país de residencia, los usuarios también podrán encontrar la transmisión mediante esta señal deportiva.

Canales de ESPN 2 para ver Colombia vs. Suiza

País ESPN 2 Streaming Argentina DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 622 SD/HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Venezuela Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD Disney+ Premium Paraguay Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium México Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde Smart TV, teléfonos móviles, tablets, computadoras y dispositivos de streaming compatibles. La plataforma ofrecerá la señal en vivo, repeticiones, contenido exclusivo, análisis especializados y una cobertura completa de los octavos de final.

Dispositivos compatibles con Disney+ Premium

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Computadoras Windows y Mac

Teléfonos Android

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Colombia vs. Suiza por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Fecha Martes 7 de julio de 2026 Partido Colombia vs. Suiza Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final) Hora Colombia 3:00 p.m. Hora Perú y Ecuador 3:00 p.m. Hora Venezuela y Bolivia 4:00 p.m. Hora Chile 5:00 p.m. Hora Argentina, Uruguay y Paraguay 6:00 p.m. Hora México (CT) 2:00 p.m. Hora Estados Unidos 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT Hora España 10:00 p.m. TV Latinoamérica ESPN y ESPN 2 Streaming Disney+ Premium Estadio BC Place Ciudad Vancouver, Canadá

Colombia y Suiza se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio BC Place Vancouver de Vancouver, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, DGO, RCN Televisión, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)

Análisis de Noé Yactayo