Desde el Seattle Stadium, vs. jugarán EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la primera fecha de la 2026. Revisa la programación de este compromiso en la siguiente nota. ¿Dónde ver la transmisión? Podrás ver este partido a través de las señales de DSports (DIRECTV y DGO), América TV -en territorio peruano- y en ESPN. Además por streaming en Disney Plus. Ojo, no recomendamos Fútbol Libre, señal pirata. ¿A qué hora empieza? En Perú a las 2:00 p.m., igual que en Colombia y Ecuador; dos horas más en Brasil, Argentina, Uruguay y una hora menos en México, de este lunes 15 de junio del 2026.

ESPN, Bélgica vs Egipto: ver en DIRECTV, DGo y América TV. (Video: @belgianreddevils)
ESPN, Bélgica vs Egipto: ver en DIRECTV, DGo y América TV. (Video: @belgianreddevils)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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