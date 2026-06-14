ESPN transmitirá el choque entre Suecia vs. Túnez EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus. Recuerda que este evento está programado para este domingo 14 de junio en el Estadio Monterrey, a partir de las 9:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación de DSports a través de DIRECTV y DGO. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Suecia vs. Túnez se enfrentan por el Mundial 2026. (Video: Selección de Suecia)

¿Cómo ver ESPN por Disney Plus para seguir Suecia vs. Túnez?

Si ESPN transmite el partido entre Suecia vs. Túnez en tu país, podrás verlo mediante Disney Plus. Solo debes ingresar a la plataforma con una suscripción que incluya los canales deportivos de ESPN, acceder a la sección de deportes en vivo y seleccionar la transmisión del encuentro.

¿Cómo ver ESPN por cable para seguir Suecia vs. Túnez?

La manera más tradicional de acceder a ESPN es mediante un servicio de televisión por cable o satélite. Operadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, Flow, Telecentro y otros incluyen ESPN dentro de sus paquetes, permitiendo seguir el partido en vivo desde el televisor.

¿Cómo ver ESPN por internet para seguir Suecia vs. Túnez?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante internet a través de Disney Plus, plataforma que ofrece la programación de ESPN en los países donde el servicio está habilitado. Solo se requiere una conexión estable y una suscripción activa.

¿Cómo ver ESPN desde el celular para seguir Suecia vs. Túnez?

Quienes deseen ver el partido desde un smartphone pueden descargar la aplicación de Disney Plus para Android o iPhone. Luego de iniciar sesión, deberán ingresar a la sección ESPN y buscar la transmisión en vivo del compromiso.

¿Cómo ver ESPN desde una tablet para seguir Suecia vs. Túnez?

Las tablets también permiten acceder a la cobertura del encuentro mediante la aplicación oficial de Disney Plus. Esta alternativa ofrece la posibilidad de seguir el partido desde cualquier lugar con acceso a internet.

¿Cómo ver ESPN en Smart TV para seguir Suecia vs. Túnez?

Los usuarios de Smart TV pueden instalar la aplicación de Disney Plus, iniciar sesión y acceder a la sección ESPN para disfrutar del partido entre Suecia y Túnez en una pantalla más grande y con todas las comodidades del hogar.

¿Cómo ver ESPN desde una PC o laptop para seguir Suecia vs. Túnez?

Otra opción consiste en ingresar al sitio oficial de Disney Plus desde una computadora. Una vez dentro de la plataforma, podrás acceder a los contenidos deportivos de ESPN y seguir el encuentro en directo.

¿Cómo ver ESPN mediante un operador de TV para seguir Suecia vs. Túnez?

Muchos proveedores de televisión permiten acceder a ESPN tanto desde el decodificador como desde sus aplicaciones móviles y plataformas online. De esta manera, los usuarios pueden seguir el partido en vivo dentro o fuera de casa utilizando las credenciales de su servicio contratado.

¿Cómo ver ESPN en múltiples dispositivos para seguir Suecia vs. Túnez?

Dependiendo del plan contratado, Disney Plus permite acceder al contenido de ESPN desde distintos dispositivos, como celulares, tablets, computadoras y Smart TV. Así, los aficionados pueden elegir la forma más cómoda para seguir el duelo entre Suecia y Túnez por el Mundial 2026.