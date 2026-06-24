Brasil está a un paso de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 y buscará asegurar su clasificación cuando enfrente a Escocia este miércoles 24 de junio por la segunda jornada del Grupo C. El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, desde las 6:00 p.m. ET (5:00 p.m. CT / 3:00 p.m. PT), con la expectativa puesta en el esperado regreso de Neymar Jr. Para los aficionados de Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium ofrecerán la cobertura oficial EN VIVO por televisión y streaming.
La Canarinha llega en una posición inmejorable tras sumar cuatro puntos en sus dos primeras presentaciones y sabe que una victoria le permitiría avanzar de manera anticipada a la fase eliminatoria. Del otro lado estará una selección escocesa obligada a sumar para mantener intactas sus aspiraciones de clasificación en uno de los grupos más competitivos del torneo.
¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026?
ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Brasil y Escocia para gran parte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La cobertura incluirá la previa, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y el relato completo de uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Grupo C.
Si prefieres seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y programación especial dedicada a la Copa Mundial FIFA 2026.
|Países
|ESPN Latinoamérica
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Brasil vs. Escocia por la Copa Mundial FIFA 2026?
ESPN 2 complementará la cobertura mundialista en diferentes mercados de América Latina. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante esta señal alternativa, además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.
|Países
|ESPN 2
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
|México
|Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026?
Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.
Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura integral de la Copa Mundial FIFA 2026.
Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica
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|Argentina
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Neymar Jr. apunta a regresar con Brasil ante Escocia
Una de las principales historias de la jornada será el posible regreso de Neymar Jr. a la alineación brasileña. El delantero del Santos se ha recuperado de las molestias físicas que lo alejaron de los últimos compromisos y podría sumar minutos en un partido clave para las aspiraciones de la Canarinha.
Junto a figuras como Vinícius Júnior, Rodrygo, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães y Alisson Becker, el histórico atacante buscará liderar a una selección brasileña que vuelve a ser considerada una de las favoritas para conquistar la Copa del Mundo.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Brasil vs. Escocia por la Copa Mundial FIFA 2026
- Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026
- Partido: Brasil vs. Escocia
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C)
- Hora: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (Estados Unidos)
- México (CT): 5:00 p.m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 5:00 p.m.
- Chile, Venezuela y Bolivia: 6:00 p.m.
- Argentina, Uruguay y Paraguay: 7:00 p.m.
- TV Latinoamérica: ESPN y ESPN 2
- Streaming: Disney+ Premium
- Estadio: Hard Rock Stadium
- Ciudad: Miami Gardens, Florida, Estados Unidos