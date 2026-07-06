Estados Unidos vs. Bélgica se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en el Estadio Seattle. ¿En qué canales ver la transmisión de este partidazo? En toda Latinoamérica, el compromiso podrá seguirse por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en Brasil será transmitido por Caze TV. ESPN, a través de Disney Plus Premium, también ofrecerá la cobertura del encuentro. En Perú, además, el duelo podrá verse por América TV y América TVGO. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que se trata de una señal pirata. ¿A qué hora inicia el partido? A las 7:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora menos en México.

Estados Unidos se enfrenta ante Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Estados Unidos)
Estados Unidos se enfrenta ante Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Estados Unidos)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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