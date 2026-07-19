La Gran Final del Mundial 2026 se disputará entre Argentina vs. España, en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey como el epicentro de las emociones. ¿Dónde ver este compromiso? En territorio peruano, el compromiso podrá verse por América TV (Canal 4) y América TV GO, mientras que en otros países de Sudamérica estará disponible mediante DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. ¿A qué hora comenzará el partido? En Perú, Colombia y Ecuador arrancará a las 2:00 p.m., mientras que en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil iniciará a las 4:00 p.m., y en México desde la 1:00 p.m.

Final del Mundial 2026: previa del Argentina vs. España

La escuadra ‘Albiceleste’ pisa el área metropolitana de Nueva York con la firme convicción de revalidar la corona obtenida en Qatar y sellar un histórico bicampeonato. Los pupilos de Lionel Scaloni llegan a esta cita definitiva con el tanque anímico a tope tras sobrevivir a una auténtica guerra en semifinales contra Inglaterra, un duelo resuelto in extremis gracias al cabezazo salvador de Lautaro Martínez a los 92 minutos.

El combinado Español se ha erigido como el máximo exponente del juego asociativo en tierras norteamericanas, deslumbrando a todos con un control de pelota casi hipnótico. El secreto de su éxito ha radicado en la sintonía perfecta entre la pausa de sus experimentados centrocampistas y el vértigo indescifrable que inyectan sus extremos por las bandas.

El análisis táctico nos anticipa un duelo donde los pequeños detalles estadísticos cobrarán un valor incalculable. Argentina es el equipo que más recuperaciones de balón registra en el tercio medio del campo (42 por partido), una zona donde Rodrigo De Paul y Enzo Fernández tendrán la misión de dinamitar los circuitos de pase de Rodri, el motor incombustible del mediocampo español que llega con un asombroso registro de 94% de entregas exitosas bajo presión.

Un dato no menor para este compromiso será el factor climático y el desgaste físico acumulado. Se pronostica una tarde calurosa en Nueva Jersey, rondando los 28 grados centígrados con una alta humedad, un escenario que pondrá a prueba el fondo físico de dos planteles que vienen de jugar al límite. En este aspecto, la amplitud del banquillo será vital; cabe destacar que los recambios españoles han aportado el 40% de los goles del equipo en las segundas mitades, demostrando la profundidad de su plantilla.

Con los noventa minutos separando a estas potencias de la gloria eterna, la mesa está servida para una batalla antológica. La contundencia y el oficio de los sudamericanos, liderados por un Lionel Messi que busca agigantar sus propios récords de presencias mundialistas, medirán fuerzas contra la frescura, el vértigo y la posesión abrumadora de una nueva generación española que no conoce el miedo. Todo está listo para que el mundo se paralice y el balón dicte sentencia.

Argentina vs. España se enfrentan en la final del Mundial 2026. (Video: AFA)