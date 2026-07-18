Francia vs. Inglaterra juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este encuentro? En toda Latinoamérica, el compromiso podrá verse por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en Argentina se transmitirá mediante TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mi Telefe y TV Pública. ESPN, a través de Disney Plus Premium, será otra de las alternativas para seguir el encuentro. En Perú también estará disponible por América TV y América TVGO. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el partido? Este sábado 18 de julio, desde las 4:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, y una hora menos en México.

Francia vs. Inglaterra: previa del partido

El Estadio Miami será el escenario donde Francia e Inglaterra disputarán el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Ambas selecciones buscarán despedirse del torneo con una victoria luego de quedar eliminadas en las semifinales, en un duelo que promete intensidad y grandes emociones entre dos de las potencias del fútbol europeo.

La selección francesa intentará cerrar su participación con una actuación convincente de la mano de Didier Deschamps, quien volverá a confiar en el talento de Kylian Mbappé y el equilibrio de un plantel que mostró regularidad durante gran parte del campeonato. Los ‘Bleus’ aspiran a quedarse con el tercer lugar tras haber sido protagonistas en una nueva Copa del Mundo.

Por su parte, Inglaterra afronta este compromiso con la intención de terminar el torneo en el podio. El conjunto británico confía en el liderazgo de Harry Kane, la creatividad de Jude Bellingham y el desequilibrio de Bukayo Saka para superar a los franceses y conseguir una victoria que sirva como premio al esfuerzo realizado a lo largo del certamen.

El enfrentamiento entre franceses e ingleses reúne a dos selecciones acostumbradas a competir en las instancias decisivas de los grandes torneos. Aunque el título ya no está en juego, ambos equipos buscarán cerrar su participación con una alegría y ofrecer un espectáculo de alto nivel en uno de los últimos partidos del Mundial 2026.

¿Dónde ver Francia vs. Inglaterra EN VIVO por TV y streaming?

El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 podrá seguirse en distintos países mediante señales de televisión abierta, cable y plataformas digitales. En Argentina, la transmisión estará a cargo de Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports, además de sus plataformas Mi Telefe, TyC Sports Play y DGO.

En Perú, los aficionados podrán disfrutar del encuentro por América TV, América TVGO, DSports y DGO. En Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay y Venezuela, la transmisión también estará disponible mediante DSports, DGO y ESPN, dependiendo del operador contratado.

En México, el compromiso podrá verse por TV Azteca 7, TUDN y la plataforma ViX, mientras que en España será transmitido por La 1 de RTVE, RTVE Play y DAZN, con cobertura completa antes, durante y después del encuentro.

¿A qué hora juegan Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026?

El partido entre Francia e Inglaterra se disputará este sábado 18 de julio en el Estadio Miami, donde ambas selecciones definirán el tercer lugar del Mundial 2026.

En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Bolivia, Venezuela y Chile iniciará a las 5:00 p.m.. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el pitazo inicial será a las 6:00 p.m.

En México, el compromiso arrancará a las 3:00 p.m. (tiempo del centro del país). Por su parte, en España comenzará a las 11:00 p.m., mientras que en Francia, Alemania, Italia, Bélgica y otros países de Europa Central también se jugará a las 23:00 horas. En Reino Unido, el balón empezará a rodar a las 10:00 p.m.

Con el tercer lugar del Mundial 2026 en juego, Francia e Inglaterra buscarán cerrar su participación con una victoria en un encuentro que promete reunir a millones de aficionados alrededor del mundo.

Francia vs. Inglaterra: posibles alineaciones

Francia: Maignan; Gusto, Konaté, Lacroix, Hernández; Kanté, Koné; Dembelé, Cherki, Barcola; Mbappé.

Inglaterra: Pickford; Spence, Guéhi, Konsa, O’Reilley; Mainoo, Rogers, Eze; Rashford, Madueke y Kane.

Francia vs. Inglaterra se enfrentan por el tecer puesto del Mundial 2026. (Video: Selección de Francia)