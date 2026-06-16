vs. se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por el Grupo I de la . ¿A qué hora empezará la transmisión? El duelo comenzará a las 2:00 p.m. (hora peruana, al igual que en Colombia y Ecuador), con dos horas más en países como Argentina, Uruguay y Brasil y siete horas más en España, de este martes 16 de junio desde el Estadio de Nueva Jersey. Además, podrás ver este partido a través de las señales de DSports (DIRECTV y DGO), América TV, pero solo en su plataforma de América TVGo y por ESPN, pero por Disney Plus. Ojo, no recomendamos Fútbol Libre, señal pirata. No te pierdas de los detalles que te hará vivir Depor.

Francia vs Senegal: ver por DSports (DIRECTV), América TV y ESPN. (Video: @equipedefrance)
Francia vs Senegal: ver por DSports (DIRECTV), América TV y ESPN. (Video: @equipedefrance)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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